Crnogorski ugostitelji o posjetiteljima iz Srbije: “To su pašteta turisti”

Izvor: N1 BiH

"Nikada nismo imali tako siromašne goste iz Srbije. Oni nisu rajčice, oni su pašteta turisti. Nemaju čak ni povrće, rajčice su im luksuz. Žale se na sve i svi su skupi. Užas!" nezadovoljan je i ljutit razgovor vlasnika mještana, ugostiteljskih objekata i privatnog smještaja na crnogorskom moru, gdje je ove godine sezona loše počela. Do kraja srpnja slika polupustih plaža, restorana, kafića bila je uobičajena. Međutim, turisti iz Srbije, koji su svake godine najbrojniji, ipak nisu zaboravili Crnu Goru.

Mještani gradova na crnogorskoj obali do prije samo dva tjedna kukali su za gostima. Sada ih je, međutim, sve više, a gužve su počele tek prije početka kolovoza. Međutim, većina turista je iz Srbije, tu su i “privremeno naseljeni” gosti iz Ukrajine, a džepovi su im plitki, novčanice tanke, o čemu svjedoče “lokalni šefovi”.

“Nevjerojatno je da traže sniženje cijene za svaku glupost. Četvero njih dolazi iznajmiti stan koji iznajmljujemo po prošlogodišnjim cijenama, iako je ove godine puno skuplji, ali ni to nije dovoljno. Mogu platiti 30 inča, što je minimalno, pitaju mogu li to učiniti za 20, tako da ga nema nigdje. A ako ih spustimo na 20, pitali bi mogu li to učiniti za 15 minuta. Nikad nismo imali ovakve goste. Dolaze i stranci, ali većina obitelji i parova iz Beograda, Novog Sada, Kruševca i drugih gradova Srbije. Prije su davali napojnice, ako vole smještaj, pa ni ne pitaju za cijenu, a sada su svi previše. Bila nas je obitelj, nismo im mogli sniziti cijenu, jer nam to stvarno ne plaća da radimo, pa su našli negdje u brdima sobe po pet eura. Kasnije su nam došli reći da je gore na chukiju, na Huntingu, jeftinije. O, Bože moj, na čemu smo izgorjeli”, kaže Petar Vukšić, koji posljednjih 10 godina iznajmljuje apartmane i sobe u selu u blizini plaže Jaz kod Budve.

Nema bolje situacije ni u trgovinama.

“Tužno je što ljudi dolaze na odmor, a onda ih gledate kako broje te cente, tako da vam se ne dogodi da vam više daju. Ako se promijeni pet centi, čekat će, neće ga ostaviti. Da biste vidjeli tu štedljivu siromašnu i jadnu, samo pogledajte oko sebe, dodirnite, pokušajte, ali nitko ništa ne kupuje. Kako su Rusi dolazili, barem su trošili, kupovali, ostavljali velike napojnice, imali smo za što raditi. Sada pržimo na suncu cijeli dan i prodajemo dva do tri predmeta. Tuga jedan”, kaže Milena Dobogjević, koja u Bečiću prodaje haljine za plažu, ručnike, kupaće kostime.

Podsjetimo, iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore nedavno su objavili kako je zemlja u toj zemlji od početka svibnja do 22. listopada. Srpanj je zabilježio prosječan rast od 63% gostiju u odnosu na prethodnu godinu i 96% postignuća u odnosu na 2019. godinu. Međutim, to je “u praksi” nigdje za vidjeti. Najposjećeniji grad, prema tim statistikama je Budva, a drugdje Ulcinj piše Nova.rs.

