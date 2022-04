Čorović o izborima u Srbiji: To nije volja građana, nego volja ispranih mozgova

Podijeli:







Aida Čorović, građanska aktivistica oko izbora u Srbiji, za Dnevnik N1 komentirala je izbore u Srbiji u nedjelju na kojima građani biraju parlament, predsjednika, ali i niz gradskih vlasti, uključujući i onu najvažniju, beogradsku.

Komentirajući moguću pobjedu aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zahvaljujući kontroli medija koju ima, Aida Čorović je rekla:

“Ne samo kontrola medija, ona je potpuna. Imam problem kad stranci kažu da je to volja građana Srbije. Ne, to je volja ispranih mozgova. Imamo potkupljivanje građana od vlasti našim novcima, daje se građanima, obećaje se mladima. Vučić koristi sva sredstva da većini ljudi koji nemaju prilike, koji žive u siromašnim krajevima, do te mjere ispere mozak da vjeruju njemu, a ne svojim praznim želucima.”

Kaže da cijene rastu i pribojava se teške jeseni: “Cijene su se u tjedan dana udvostručile ili su 30 do 70 posto veće. Sad se prijeti grupama pobunjenika, a ja spadam u jednu grupu koja će sutra pratiti izbore. Ova vlast pod svaku cijenu želi građane opredijeljene aktiviste označiti kao monstrume, a bit je obratna. Bojim se da sutra može biti manjih incidenata. Zanimljivo je da smo prekjučer dobili novog američkog veleposlanika, to mi sve govori da strani partneri pomno prate događanja. To su pomaci.”

