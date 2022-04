Podijeli:







Izvor: REUTERS/Zorana Jevtic

Odluka Republičke izborne komisije da tek u ponedjeljak priopći rezultate izbora izazvala je brojne reakcije političara u Srbiji.

“Odluka RIK-a da tek u ponedeljak priopći rezultate izbora je događaj bez presedana”, smatra direktor Newsmax Adria Slobodan Georgiev.

“Ono što radi RIK nije dobro, prave jednu vrstu nesigurnosti, možda bismo ih trebali pozvati da se predomisle”, rekao je Georgiev za N1.

VEZANE VIJESTI Prve rezultate izbora u Srbiji objavit će tek sutra Vučić ekipi N1: Džaba se nadate da je napeto

Nećemo dozvoliti da bude ukraden nijedan glas i svaki ćemo braniti, izjavila je kandidatkinja koalicije “Moramo” za predsjednicu Srbije, Biljana Stojković.

Ako nekom padne na pamet da na bilo koji način zloupotrijebi volju naroda ili da je promijeni kao ranije na izborima, odgovor građana neće biti dobar, rekao je nositelj liste “Moramo” Nebojša Zelenović.

Aleksandar Jovanović Ćuta kritizirao je odluku RIK-a da će prve preliminarne rezultate izbora priopćiti tek sutra u 20 sati. On je naveo da su se Aleksandar Vučić i vlast uplašili velike izlaznosti građana i naglasio da će ovo biti duga noć, ali da se aktivisti koalicije “Moramo” i drugih opozicijskih organizacija neće povući.

Predstavnici koalicije “Ajmo ljudi” obratili su se novinarima, “prije svega da izraze zabrinutost što je RIK odlučio da ne objavljuje preliminarne rezultate izbora do sutra”, javila je reporterka iz izbornog stožera ove koalicije.

„Predsjednik Nove stranke Aris Movsesijan kazao je da ovo počinje mirisati na prijevaru, da vlast pravi cirkus od ovih izbora, najprije zato što su se stvorili redovi, što ljudi nisu mogli glasati do 20 sati, a onda odluka da se ne objave rezultati do sutra. On je istaknuo da se to nikad nije dogodilo i da je to skandal“, navela je reporterka N1.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.