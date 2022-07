Bundestag prihvatio rezoluciju o BiH!

Podijeli:







Bundestag je velikom većinom glasova zastupnika odobrio ponovno slanje vojnika Bundeswehra u sigurnosnu misiju Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini te je istodobno prihvatio rezoluciju o Bosni i Hercegovini.

Ponovno sudjelovanje vojnika Bundeswehra u sklopu misije EUFOR ALTHEA, koje je prekinuto prije deset godina, podržali su zastupnici stranka njemačke vladajuće socijaldemokratsko-zeleno-liberalne koalicije, kao i stranke demokršćanske oporbe. Misija je ograničena na maksimalno 50 vojnika i za sada je ograničena na godinu dana.

Istodobno je prihvaćena i rezolucija stranaka vladajuće koalicije pod nazivom “Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost”, kojom Bundestag od njemačke vlade traži intenziviranje angažmana u Bosni i Hercegovini.

U rezoluciji se osuđuju nacionalistička stremljenja bošnjačke, hrvatske i srpske strane te se zbog separatističkih aktivnosti osuđuju Milorad Dodik i Dragan Čović.

Ovaj dio rezolucije izazvao je unutar zastupničkog kluba Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) kontroverze zbog nespominjanja i Bakira Izetbegovića kao nositelja nacionalističke politike u BiH.

Rezolucija sadrži 22 točke koje između ostalog sadrže i zalaganje za sankcije za one osobe koje teže destabilizaciji i ugrožavanju teritorijalne suverenosti BiH.

Isto tako se od političkih vodstava Srbije i Hrvatske traži distanciranje od separatističkih snaga u BiH.

Ponovno sudjelovanje vojnika Bundeswehra u misiji EUFOR opravdano je pogoršanom sigurnosnom situacijom u zemlji.

Zastupnik njemačkih socijaldemokrata (SPD) Josip Juratović upozorio je u srijedu za Deutsche Welle kako predložena rezolucija ima manjkavosti koje mogu prouzročiti nove probleme. “Bojim se da će to biti samo rezolucija koju će zloupotrijebiti nacionalisti u izbornoj kampanji i to bi bilo kobno. To treba spriječiti”, kazao je Juratović.

U odnosu na sadržaj političkog dijela rezolucije o BiH kazao je kako ona sadrži neke generalizacije koje mogu biti problem. „Na mjestu gdje se spominje da u BiH vlada politički nepotizam i nacionalizam, piše ‘u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim redovima’, a onda se poimenično spominju stranke i lideri tih stranaka. To su (Dragan) Čović i HDZ, pa (Milorad) Dodik i SNSD, a sve bošnjačke stranke, pošto i tamo ima nacionalizma, stavljaju se pod sumnju da su sve nacionalističke, što nije točno”, kaže Juratović.

Njegovo je stajalište kako bi valjalo jasno kazati da je uz Čovića i Dodika za stanje u BiH odgovoran i lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, čije je verbalno zalaganje za građansku državu Juratović ocijenio neiskrenim.

