Beograđanin pretučen na Korčuli, napala ga četvorica muškaraca

Beograđanina N. T. (38) brutalno su pretukla četvorica muškaraca u mjestu Korčula na istoimenom otoku, a incident se dogodio u noći između srijede i četvrtka, saznaje portal N1.

Nemili događaj odigrao se pred brojnim svedocima, a prema izjavi koju je pretučeni muškarac dao za N1, napad na njega najvjerojatnije nije bio etnički motiviran.

Da je predmetni događaj prijavljen i evidentiran u policijskoj stanici Korčula, potvrdili su za N1 u Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije. Kako je navedeno u dopisu, kriminalističko istraživanje na sve okolnosti događaja je još u toku, zbog čega policija nije u mogućnosti dostaviti više informacija do okončanja istrage.

“Momci, stanite, tučete pogrešnog čovjeka”

U razgovoru za portal N1 Beograđanin, čiji su osobni podaci poznati redakciji, opisuje kako je došlo do fizičkog obračuna koji se završio brojnim ozljedama.

“S dvije prijateljcie sam bio u baru pa smo onda prešli u susjedni klub u kojem smo ostali do dva, konzumirajući alkohol. Iz kluba smo se uputili k obližnjoj marini, a kada smo s velikom grupom stranaca prelazili ulicu na pješačkom prijelazu, prema nama je u punoj brzini išao kombi koji nije imao namjeru stati. Bio sam mu najbliži pa sam zadržao ostale da nas ne bi udario i tada sam glasno opsovao. Povikao sam za njim “budalo, mogao si nas ubiti”, uz još par ružnih riječi. On je to čuo pa je zaustavio kombi koji je bio pun putnika i vratio se”, objašnjava sugovornik portala N1 kako je sve počelo.

Kako kaže, uslijedila je rasprava između njega i vozača kombija, ali se sve završilo samo na riječima.

“U jednom trenutku pritrčava netko iz grupe stranaca koji su u tom trenutku također bili na pješačkom prijelazu i počinje udarati vozača kroz prozor. Vozač daje gas i odlazi, a ja se okrećem potražiti prijateljice koje su bile sa mnom. Odjednom se pojavljuju četvorica nabildanih muškaraca koji me počinju tući gdje stignu. Tridesetak stranaca, među kojima i onaj koji je udario vozača, promatraju i ne reagiraju, a jedna moja prijateljica me pokušala obraniti dok je druga sve snimala telefonom”, prepričava nam N. T., koji je inače brodski skiper.

Prema njegovim riječima djevojku koja je snimala, pokušali su ubaciti u svoj auto. Druga se djevojka uspjela nekako izvući iz auta, ali telefon s kojim je snimala, ostao je na sjedištu.

“Dok su me krvnički tukli, govorio sam im da tuku pogrešnog čovjeka. Rekao sam im “momci, nema razloga da me tučete, em ste jači, em se ja ne znam tući”, ali oni na to ne obraćaju pažnju i nastavljaju udarati i rukama i nogama. Kada su me konačno prestali tući, nekako sam se uspio podići s pločnika, pa sam krenuo prema brodu”, nastavlja priču naš sagovornik.

Međutim, ni tu nije bio kraj mukama ovog Beograđanina.

“U jednom trenutku čujem iza sebe povike “drži ga” pa počinjem trčati koliko sam bio u stanju, ali me netko sapleo i pao sam na zemlju. Ista ekipa ponovno pritrčava i nastavlja me tući dok ležim ispresavijan od bolova, pokušavajući zaštititi lice rukama. Kad su konačno završili s iživljavanjem i pustili me, ponadao sam se da se agonija završila. Međutim, odnekud se pojavljuje onaj vozač kombija i svom silinom me udara u glavu. Momci koji su me tukli ulaze u automobil BMW X5 dubrovačkih tablica i udaljavaju se velikom brzinom, a mi zovemo policiju”, priča dalje N. T, dodajući da je ozljede dobila i jedna od njegovih prijateljica.

Sugovornik portala N1 kaže da je policija brzo stigla i da su njeni pripadnici bili “vrlo korektni”.

“Napravili su izvještaj, izjave su dale i moje prijateljice, a zatim su me odvezli u bolnicu. Sestra koja me primila, bila je prilično neljubazna, za razliku od doktorice koja je bila jako ljubazna. Pregledaju me i donose zaključak da mi nije ništa specijalno, usprkos vidljivim ozljedama po cijelom tijelu. Kako ništa, pitam ih, poslije više desetina udaraca u glavu i tijelo, možda imam izljev krvi u mozak. Rekle su mi da, ako hoću da me pregledaju u dubrovačkoj bolnici, moram tamo otići sam za što nisam bio u stanju, pa sam se vratio na brod”, dodaje N. T.

“Mislim da napad na mene nema etničku pozadinu”

Sljedećeg jutra je zajedno s prijateljicama otišao u policiju za koju ima samo riječi hvale.

“Bili su zaista jako korektni i profesionalni. Pokazali su nam i fotografije nekoliko momaka i pitali nas da li su možda to bili napadači, ali ih nismo prepoznali među njima. Ne znam tko su momci koji su me tako krvnički tukli, pretpostavljam da su neki lokalni nasilnici kakvih ima i po Beogradu. U policiji su mi rekli da ću zapisnik dobiti u roku od trideset dana”, kaže naš sugovornik dodajući da misli da incident nema etničku pozadinu jer takve događaje, kako kaže, uglavnom prate uvrede i psovke na nacionalnoj osnovi.

Dan kasnije pretučeni Beograđanin dobio je pretnje preko društvene mreže Instagram.

“U petak 12. kolovoza dobio sam na Instagramu prijeteću poruku, pretpostavljam od jednog od napadača, koji mi prijeti da ne dolazim više na Korčulu, a uz sve se zahvaljuje na mobitelu koji su zadržali. To samo znači da su moji podaci procurili negdje, ili iz policije ili iz bolnice, jer napadači nisu mogli nikako drugačije saznati moje podatke, nisam ih dao nikom drugom”, ističe N. T. i dodaje da je Instagram profil s kojeg su mu upućene prijetnje, ubrzo izbrisan.

Prijetnju je prijavio u policijskoj stanici u Trogiru koji je bio njegova sljedeća destinacija, a i za pripadnike trogirske policije kaže da su “jako ljubazni i korektni”.

“Moje zdravstveno stanje se u međuvremenu pogoršalo, desna noga se počela paralizirati dvanaest sati nakon tuče, a tek danas, u subotu, je mogu pomalo pokretati. Čekamo rasplet događaja jer ja u svakom slučaju imam jos dva tjedna jedrenja s prijateljima i obitelji i plaćen vez u Korčuli. Nadamo se da će nadležne službe naći počinitelje”, poručuje sugovornik portala N1.

