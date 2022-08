Više nema dileme što se događa na Krimu: “Dolazimo po vas!”

Eksplozije ruskih spremišta oružja i izgorjele vojne baze na Krimu su svakodnevnica. Ukrajinci navodno spremaju veliku kontraofenzivu.

“Ovo je samo početak!”, poručili su Ukrajinci Vladimiru Putinu nakon niza spektakularnih napada koje su izveli na Krimu koji je pod kontrolom Rusa, piše The Times.

Premda Ukrajina nije službeno preuzela odgovornost za napade, savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog na Twitteru je sugerirao kako iza eksplozija stoji njegova vlada. “Jutro u blizini Džankoja počelo je eksplozijama”, “Demilitarizacija na djelu, tvitao je Mihajlo Podoljak.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.