Član ukrajinskog parlamenta Andrii Osadchuk govorio je u emisiji N1 Studio uživo o ruskom položaju u Ukrajini te o ratnim taktikama Vladimira Putina.

“Vladimir Putin nalazi se u veoma teškoj situaciji jer sve što se događa nakon 24. veljače ide kontra njegovih planova. Prošlog petka postao je prvi osvajač u povijesti čovječanstva koji je najavio invaziju teritorija, a zapravo u isto vrijeme njegove trupe su se povlačile uz značajne gubitke”, rekao je.

Navodi kako je ju zadnjih mjesec i pol ruska propaganda promijenila ton. Prvo su, kako kaže, najavljivali osvajanje, da bi se sad ton prebacio na povlačenje na bolje pozicije. “To znači da se Rusija povlači”, kaže.

“Da, pretrpili smo značajke gubitke, ali ukrajinska vojska se ne predaje. Naše vojno osoblje vrlo brzo uči i danas je to najsposobnija vojska između svih članica NATO-a. No, iako nije službeno članica, ona se bori za principe NATO-a”, kazao je Osadčuk.

Navodi kako za ukrajinske saveznike, način na koji je Rusija aneksirala teritorije, nema nikakvog smisla. “Ako želite mir u Europi, trebate slijediti načela ljudskih prava”, rekao je.

Kaže kako postoji već stotinu potvrda ove noćne more, a to je ubijanje i mučenje nedužnih građana. Isto navodi da je Rusija počinila na tisuće zločina u Ukrajini, a krivci za to se moraju kazniti.

“Uništili smo mit o drugoj najjačoj vojsci na svijetu”

“Morate shvatiti da još od svibnja Putin želi prekid vatre jer je ukrajinska vojska uništila mit o drugoj najjačoj vojsci na svijetu. Rat će se nastaviti dok će Putin imati resurse za borbu, no on nema plan B te i dalje podiže ljestvicu pregovaranja pod svojim uvjetima”, rekao je Osadčuk.

Mi poslije ove aneksije, kaže, ne vidimo opciju pregovaranja s njim. “Spremni smo razgovarati s nekim idućim liderom u Rusiji, ali s njim ne”, tvrdi.

Tijekom mnogih desetljeća cijela ruska vanjska politika temeljila se na prijetnjama, navodi, Zapad se uvijek bojao Rusije, davao joj slobodu da čini što želi, ali u svakom sukobu, ako se bojite, onda gubite. Ukrajinski narod i vojska su potvrdili cijelom svijetu da se ne boje.

“Ono što Putin čini je ono što radi cijelo desetljeće, prijeti svima. On želi živjeti dug život, no oni nisu spremni poginuti za svoja uvjerenja, žele uživati u svojim milijardama. Ali uz konstatne gubitke, pitanje je vremena kada će se režim u Kremlju urušiti”, rekao je.

Smatra da bi ruski režim trebao biti još slabiji, a sve ove sankcije nisu bile toliko učinkovite samo zato jer je Zapad previše liberalan, što je zapravo pogreška.

Putin je odlučio igrati ulogu Staljina ili Hitlera

“Spremni smo razgovarati s nekim idućim liderom, ali s Putinom ne” , ponavlja.

Navodi da je Rusija potpuno ovisna o Zapadnom kapitalu, na nju treba postojati veći pritisak, dok je Ukrajini potrebno pružiti veću potporu.

“Rusija je i dalje vrlo snažna, no to je ništa u usporedbi s onim što smo imali prilike vidjeti na početku godine. Za nas je vrlo dobro što je Putin odlučio igrati ulogu Staljina ili Hitlera”, rekao je parlamentarac.

Tvrdi da ukrajinski podaci potvrđuju da on osobno upravlja ratovanjem na jugu, a veliki se dio vojske na obalama Dnjepra nalazi u zamci.

