Novinarka, kolumnistica za The Daily Beast i ruska medijska analitičarka Julia Davis objavila je isječak s ruske televizije u kojem se vidi kako gosti komentiraju invaziju na Ukrajinu, navodeći da je ruska pobjeda nemoguća.

Bivši zastupnik u Državnoj dumi Boris Nadezhdin tvrdi da su neki ljudi uvjerili ruskog predsjednika Vladimira Putina da će rat u Ukrajini brzo završiti ruskom pobjedom, što se pokazalo netočnim.

“Ljudi koji su uvjerili Putina da će specijalna vojna operacija biti brza i učinkovita, da nećemo ubijati civilno stanoviništvo, oni su nam smjestili. Netko mu je rekao da će se Ukrajinci predati, da će pobjeći”, kazao je Nadezhdin i dodao:

“Sad smo u situaciji gdje moramo shvatiti da je apsolutno nemoguće pobijediti Ukrajinu koristeći ove resurse i metode iz kolonijalnog rata, koje Rusija koristi na način da koristi plaćenike, da se ne provodi mobilizacija.”

Life comes at you fast: pundits on Russian TV realize that their military is failing and their country is in trouble. They are starting to play the blame game. Some of them finally understand that their genocidal denial of the Ukrainian identity isn't working in Russia's favor. pic.twitter.com/jNNn5xifI5