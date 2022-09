Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov, veliki podržavatelj Kremlja od ruske vojske i mobiliziranih je u svom zabrinutom monologu na državnoj televiziji zatražio da se "bore onako kako su naučeni", a također se žalio i na ljude koji bježe iz Rusije.

“Zabrinjavajuće je, zbilja zabrinjavajuće da nakon Harkiva nije bilo nikakve ofenzive, cijeli Zapad nam se ruga. Imam veliki zahtjev za našu vojsku – borite se onako kako znate i kako ste naučeni kako bi počeli s objavama o mjestima koja su oslobođena. 300 tisuća ljudi je mobilizirano”, rekao je Solovjov nakon čega je duboko uzdahnuo

Nastavio je govoriti o građanima koji navodno silno žele ići u rat. “Azamat iz Kaliningrada piše – pomozite mi da idem u rat”, rekao je. “Što god treba vojsci samo recite. Mi, društvo, ćemo vas podržati. Ali počnimo osvajati teritorije i oslobađati ih”, rekao je Solovjov.

Dotaknuo se i ljudi koji bježe iz zemlje. “Poznati blogeri i slični su pobjegli u Gruziju, Kazahstan…”, i zatim je pustio snimku popove propovijedi.

“Sad svi bježe. I kad ovaj rat završi za par godina, kako ćete se vratiti, kako ćete živjeti kad se prospe krv? Ako krenu bombardirati Rostov, Kursk i Brjansk nadam se da će nas netko braniti, ali tko? Ako ste sakrili svog nećaka u podrumu svoje vikendice, tko će nas braniti? Neće moći sjediti tamo godinama. Ako ne podigneš svoj križ, dobit ćeš dva”, rekao je pop na propovijedi nakon čega je Solovjov nastavio sa svojim monologom.

