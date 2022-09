Rusija objavila rezultate referenduma, oglasio se Kremlj

Proruske vlasti četiriju ukrajinskih pokrajina pod nadzorom Rusije objavile su u utorak da se prema prvim rezultatima referenduma o pripojenju Rusiji izjasnilo 96 posto birača, javljaju ruske agencije.

Vlasti svake od četiriju regija – Luhanska, Donecka, Hersona i Zaporižija – potvrdile su da se “za” pripojenje Rusiji izjasnilo između 96 i 98 posto birača na referendumima koje je međunarodna zajednica nazvala “lakrdijom”.

Podaci o tako visokom izjašnjavanju za aneksiju temelje se na 20 do 27 posto glasova, javljaju agencije Ria Novosti, Tass i Interfax, prenosi agencija AFP.

Utorak je bio završni dan referenduma u čettiri navedene regije istoka Ukrajine koje je međunarodna zajednica, posebno zapadne zemlje, nazvala kršenjem ukrajinskih zakona i međunarodnog prava bez minimuma demokratskih standarda.

Zapadni mediji procjenjivali su da se očekuje potpora pridruživanju Rusiji iznositi oko 80 do 90 posto.

Potom bi separatisti trebali podnijeti službeni zahtjev ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da uđu u sastav teritorija Rusije.

Kremlj je dao do znanja da bi se to moglo dogoditi brzo.

⚡️The Rashists reported preliminary results of fake "referendums":



"DPR" - "for" - 97,91% (14% of votes)



"LPR" - "for" - 97,82% (13% of votes)



Zaporizhzhia region - "for" - 98% (20% of votes)



Kherson region - "for" - 97,47% (12% of votes)



Why not 197%?