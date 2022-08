Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajinu u kojoj su se posebno osvrnuli na napad na Krimu 9. kolovoza.

Ukrajinski dužnosnici napad na rusku vojnu bazu opisali su kao početak ukrajinske protuofenzive na jugu, sugerirajući da ukrajinska vojska očekuje intenzivne borbe u kolovozu i rujnu koje bi mogle odlučiti o ishodu sljedeće faze rata.

Ukrajinski dužnosnik rekao je za Politico 10. kolovoza da se “može reći da je to to” kada su ga upitali o početku planirane protuofenzive Ukrajine.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je izjavio da je rat “počeo s Krimom i da mora završiti s Krimom”, odnosno oslobađanjem poluotoka.

S druge strane, ISW navodi da su ruski dužnosnici ostali zbunjeni napadom na rusku vojnu bazu Saki na Krimu. Baza se nalazi oko 225 kilometara iza ruskih granica, a u napadu je uništeno najmanje osam ruskih zrakoplova i nekoliko zgrada.

Satelitske snimke potvrdile su izvještaje ukrajinskih zračnih snaga o uništenju nekoliko zrakoplova, što je u suprotnosti s ruskim tvrdnjama da eksplozije nisu uništile nijedan zrakoplov.

Ruski mediji podijelili su proturječne priče. Rusko Ministarstvo obrane objavilo je 9. kolovoza da je streljivo u skladištu detonirano iz nemara, a ne zbog napada. Također su naveli da nije oštećen nijedan zrakoplov.

Ruski ratni bloger Rybar ustvrdio je 10. kolovoza da eksploziju vjerojatno nije prouzročio projektil i pretpostavio da bi eksplozije mogle biti posljedica nemara i nepoštivanja sigurnosnih propisa ili malog helikoptera s bombom koji je napao obližnje parkiralište.

