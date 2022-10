Lukašenko potvrdio: Bjelorusija sudjeluje u ratu u Ukrajini i ne skrivamo to

Podijeli:







Izvor: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Bjeloruski predsdjenik Aleksandar Lukašenko potvrdio je da njegova zemlja sudjeluje u "specijalnoj vojnoj operaciji" koju Rusija vodi u Ukrajini, ali da nikog ne ubijaju.

“Što se tiče našeg sudjelovanja u posebnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, mi tamo sudjelujemo. Ne skrivamo to. Ali nikoga ne ubijamo. Ne šaljemo svoju vojsku nigdje. Ne kršimo svoje obveze”, rekao je Lukašenko.

Prema njegovim riječima, nekoliko stotina ljudi dnevno stiže u Bjelorusiju, prenosi RIA Novosti.

“Da, liječimo ih, liječimo ljude ako to treba. Da, hranimo ljude i ne samo Ruse. Najviše hranimo izbjeglice, prosjake, sirotinju koja nam dolazi iz Ukrajine, i to po 400-500 ljudi svaki dan. Kako ih ne nahraniti?! To je naše sudjelovanje u ovoj vojnoj operaciji. Druge nema i neće je biti”, rekao je Lukašenko.