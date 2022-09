U trenucima kada Rusi na sve načine pokušavaju pobjeći iz zemlje zbog mobilizacije, a granice s malobrojnim državama koje su i dalje otvorene za državljanje Rusije su praktično blokirane, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko su se sastali u Sočiju, gdje je bjeloruski lider imao monolog tijekom kojeg je ruskom kolegi skrenuo pažnju da njegovi građani bježe od rata.

Video susreta dvojice predsjednika objavljen je na službenoj stranici Kremlja, a na njemu se vidi kako Putin nervozno udara nogom o pod, dok Lukašenko objašnjava što se događa na granicama.

Lukašenko je Putina uvjeravao da će pobijediti u ratu u Ukrajini, unatoč problemima koji se u Rusiji konstantno gomilaju.

Šef Kremlja je izgledao kao da mu je neugodno tijekom monologa Lukašenka. Jako je malo i govorio na tom sastanku, a glavnu riječ je vodio upravo Lukašenko.

Putin's now getting lectured by Lukashenko what to do when tens of thousands of your people are fleeing the country:

"Let them run ... I never worried about it. They're asking to come back ... You just have to decide what to do with them" pic.twitter.com/2jAqq0P5jD