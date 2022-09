Je li Putin doveden pred zid? Evo što kaže analitičar

Podijeli:







Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović u N1 Studiju uživo komentirao je vojnu mobilizaciju ruskih građana.

“Sve će se obavljati postepeno. Oni koji su prošli kompletnu vojnu naobrazbzu, idu prvi na bojišnicu, a onda idu rezerve koje tek moraju proći trening. Najavljenih 300 tisuća vojnika neće doći odjednom, prvo će doći jedna skupina, će se postepeno puniti”, rekao je.

Također je naveo da to Ukrajini otvara mogućnost da se probije jer bi naposljetku brojke mogle porasti na milijun vojnika.

“Citiram Girkina koji kaže da je 300 tisuća vojnika dovoljno da se ojača linija obrane, da je za kontranapad potrebno 600 tisuća, dok bi za uništenje Ukrajine bilo potrebno milijun vojnika”, kaže.

Smatra da bježe oni koji imaju putovnice i novac za bježanje, a to je ipak manji dio građana te oni koji su na granici s Finskom pa poznaju taj teritorij. Prema novoj informaciji, letovi su zabranjeni za muškarce starije od 18 godina.

“Vidjeli smo situaciju mobilizaciju IT stručnjaka koji nije imao doticaj s oružjem niti vojnu obuku. Taj dekret nije definiran, Šojgu je brojku od 300 tisuća sad izvukao iz glave, no to može naposljetku doći do 2,3 milijuna, samo je nebo granica”, rekao je.

Putin doma mora izgledati kao pobjednik

Navodi da je bitno da Putin doma mora izgledati kao pobjednik, no i u arapskom i afričkom svijetu te čitavom prostoru istočne i jugoistočne Azije.

“U nekom paradoksalnom smislu, ovo je pokušaj završetka rata. No, moglo bi doći do nove esklalacije. Ukrajina to neće prihvatiti i zašto bi uopće? Ona želi ojačati i želi bolju suradnju sa SAD-om, želi bolje naoružanje. Samo treba vidjeti kako će Rusija gledati na to, no nema baš nekog izgleda, sve ide samo dublje i dublje”, kaže Vidmarović.

Prijetnja nuklearnim oružjem je realna ako se poklope određeni uvjeti, kako kaže, nema smisla koristii to oružje osim ako ne želite uništiti neki vojni centar ili 10 tisuća tenkova odjednom, koje Ukrajina uopće nema.

No, navodi da je prijetnja nuklearnim oružjem strahoviti psihološki, emotivni naboj i to može služiti samo u te svrhe.

“Ako ukrajinska vojska stalno ide dalje, to će jako loše utjecati na Putina i onda je takav scenarij moguć. Ako recimo onda SAD uzvrati, Rusija opet ima pravo na sljedeći napad. Treba biti jako oprezan”, kaže.

Navodi da nijedan prosvjed ne može Putina svrgnuti s vlasti, to je nemoguće provesti u ovim uvjetima jer se ovo ne tretira kao ratno doba,

“Ovo nažalost neće prerrasti u nešto više, radi se samo o urbanom stanovništvu koje je svjesnije. No, ovo je jednostavno pupoljak koji neće procvasti. Čečenija jednostavno ne želi mobilizaciju svojih vojnika jer je Kadirov rekao da su oni svioju kvotu ljudi već ispunili i to je to”, rekao je te dodao: “Imam dojam da tu postoji doza racionalnosti i da se stvar želi riješiti na temelju kvantitete, ovo s nuklearnim oružjem je krajnja krajnja mjera.

No, tvrdi da je mala vjerojatnost da će doći do referenduma kojim bi se zahtijevane pokrajine otcijepile od Ukrajine.

Komentirao je i puštanje i razmjenu zarobljenika

“Sigurno igra ulogu i faktor prijateljstva i kumstva. No, s druge strane, Turska i Saudijska Arabija su novi centri moći jer je taj angažman među ljudima postao jak i meni se čini da je tu bilo pregovora i natuknica od strane te dvije zemlje da Putin napravi taj potez”, rekao je te dodao:

“To bi značilo da te dvije zemlje žele pojačati svoj položaj u regiji, no ne vjerujem da bi došlo ikad do nekog saveza. Ne vidim na temelju čega bi te zemlje gradile neki vojni savez. Nemoguće je te zemlje skupiti u čvrst savez kao što su EU ili NATO, a to se odnosi i na Kinu koja se ne želi grupirati”.

“Putin još nije doveden pred zid, još postoji puno puno stepenica i različitih opcija. Te opcije nisu inventivne, to nije ništa apstrakno, čini mi se da to sve ide linearnom putanjom. No, još nije pred zidom”, zaključio je Vidmarović.

