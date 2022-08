Ispovijest ruskog vojnika u Ukrajini: “Prestravljen sam onim što će se dogoditi”

Ruski padobranac koji je sudjelovao u borbama u Ukrajini razotkrio je istinu o ruskoj invaziji na Ukrajinu i pobjegao iz zemlje.

Pavel Filatjev zna posljedice onoga što je rekao. Ovaj bivši padobranac shvaća da riskira zatvor, da će ga prozvati izdajnikom i da će ga se bivši suborci kloniti. Vlastita ga je majka nagovarala da pobjegne iz Rusije dok još može. Svejedno je to izrekao što je izrekao.

“Ne vidim pravdu u ovom ratu. Ne vidim tu istinu”, rekao je za stolom kafića u moskovskoj financijskoj četvrti. Bilo mu je to prvi puta da osobno sjedi s novinarom otkako se vratio iz rata u Ukrajini, piše britanski The Guardian.

“Ne plašim se boriti u ratu. No, moram osjetiti pravdu, znati da je ono što radim ispravno. I vjerujem da sve ovo (ruska invazija na Ukrajinu) propada ne samo zato što je vlada sve pokrala, već zato što mi, Rusi, ne osjećamo da je ono što radimo ispravno”.

Prije dva tjedna, Filatjev je otišao na svoju stranicu na društvenoj mreži VKontakte i objavio ‘bombu‘ na 141 stranice – opis iz dana u dan kako je njegova padobranska jedinica poslana na teritorij Ukrajine s Krima, ušla u Herson i zauzela morsku luku te bila pod teškom topničkom vatrom više od mjesec dana u blizini Mikolajiva – a onda kako je na kraju ranjen i evakuiran iz sukoba s infekcijom oka.

Do tada je već bio uvjeren da mora razotkriti trulež u srži ruske invazije na Ukrajinu. “Sjedili smo pod topničkom vatrom kod Mikolajiva”, rekao je, prenosi Jutarnji.hr.

“U tom trenutku sam već pomislio da mi ovdje samo radimo sr***, koji ku*** će nam ovaj rat? I stvarno sam pomislio: Bože, ako preživim, učinit ću sve što mogu da ovo zaustavim”.

Proveo je 45 dana pišući svoje memoare iz sukoba, razbijajući ‘zakon šutnje‘ pod kojim je čak i riječ ‘rat‘ protjerana u javnosti. “Jednostavno ne mogu više šutjeti, iako znam da vjerojatno neću ništa promijeniti, a možda sam i glupo postupio da se uvalim u toliku nevolju”, kaže Filatjev, dok mu se prsti tresu od stresa. Zapalio je još jednu cigaretu.

Njegovi memoari – ZOV – nazvani su po taktičkim oznakama ‘Z‘ nacrtanim na vozilima ruske vojske, koje su u Rusiji prihvaćene kao proratni simbol. Do sada nije bilo detaljnijeg, dobrovoljnog iskaza ruskog vojnika koji je sudjelovao u invaziji na Ukrajinu. Isječci su objavljeni u ruskim neovisnim medijima, dok se Filatjev pojavio putem video linka u intervjuu za nezavisni TV Rain (Dožd).

“Vrlo je važno da je netko prvi progovorio”, rekao je Vladimir Osečkin, voditelj mreže za ljudska prava Gulagu.net, koji je pomogao Filatjevu da napusti Rusiju ranije ovog tjedna. Time je Filatjev također postao prvi vojnik za kojeg se zna da je pobjegao iz Rusije zbog protivljenja ratu. “I to otvara Pandorinu kutiju”.

Ovog je tjedna ruska istraživačka stranica iStories, koju je Moskva zabranila u zemlji, objavila priznanje još jednog ruskog vojnika koji je pred kamerom priznao da je pucao i ubio civila u ukrajinskom gradu Andrijvka.

Filatjev, koji je služio u 56. gardijskoj desantno-jurišnoj pukovniji baziranoj na Krimu, opisao je kako je njegova iscrpljena i slabo opremljena postrojba uletjela na ukrajinski teritorij kroz pozadinu teške raketne paljbe krajem veljače, s malo konkretne logistike ili ciljeva i bez ikakve ideje zašto je uopće došlo do rata. “Trebali su mi tjedni da shvatim da na ruskom teritoriju uopće nije bilo rata i da smo upravo napali Ukrajinu”, rekao je.

“I don’t see justice in this war. I don’t see truth here." Pavel Filatyev was a paratrooper who participated in the invasion of Ukraine. Then he wrote a memoir denouncing the war. I met him days before he fled Moscow due to fear of arrest. W/@PjotrSauer https://t.co/gwXapSjZ8F