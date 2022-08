Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini, a posebno su se osvrnuli i na ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua.

Kako navode neki neprovjerljivi izvori, zapovjednici u Ukrajini zaobilaze nadređene u lancu zapovijedanja i o situaciji na bojištu izvještavaju izravno ruskog lidera Vladimira Putina.

Umjesto ruskom ministarstvu obrane i načelniku Glavnog stožera, zapovjednici iz Ukrajine podnose izvještaje izravno Putinu.

Nezavisne ruske novine Vazhnye Istorii i iStories citirale su neimenovane izvore unutar ruskog Glavnog stožera koji su izjavili da je ruski ministar obrane Sergej Šojgu izgubio Putinovo povjerenje nakon početne faze sveobuhvatne invazije na Ukrajinu koja je propala unatoč Šojguovim uvjeravanjima o brzoj pobjedi.

Izvori tvrde da Putin sada zaobilazi Šojgua i komunicira izravno sa zapovjednikom Središnjeg vojnog okruga Aleksandrom Lapinom koji nadzire “središnju” skupinu snaga u Ukrajini i zapovjednikom ruskih zračnih snaga Sergejem Surovikinom koji zapovijeda “južnom” skupinom snaga.

ISW ističe da ne može neovisno provjeriti valjanost ovog izvješća, ali ako je izvješće istinito, to ukazuje na to da Putin također zaobilazi Gerasimova.

