Institut za rat: Ruske snage su u operacijskoj pauzi

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Kako navode, ruske snage ostaju u operacijskoj pauzi u Ukrajini.

Ruske snage nastavljaju se pregrupirati, odmarati i rekonstruirati, a pri tome bombardiraju kritična područja kako bi se postavili uvjeti za buduće kopnene ofenzive.

U analizi se također navodi da ova pauza ne znači i potpuni prestanak napada. Trenutne ruske ofenzivne akcije vjerojatno su namijenjene pripremi za buduće ofenzive, iako za sada nije poznato kada će doći do takvih ofenzivnih akcija.

Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan izvijestio je 11. srpnja da će Iran Rusiji isporučiti “do nekoliko stotina bespilotnih letjelica” po ubrzanom roku, no nije precizirao o kakvim je točno dronovima riječ.

Sullivan je istaknuo da će Iran također osigurati bespilotne letjelice koje mogu nositi oružje te da će obučiti ruske snage za korištenje iranskih bespilotnih letjelica već u srpnju.

Ruski ratni blogeri i dopisnici ranije su kritizirali Kremlj zbog neučinkovitog zračnog izviđanja i nedostatka bespilotnih letjelica, piše ISW.

Bivši ruski vojni zapovjednik Igor Girkin izjavio je da su ukrajinske snage uspješno obranile liniju bojišnice u oblasti Donjeck upravo zahvaljujući svojim dronovima.

Ruski dopisnik s prve linije Alexander Sladkov također se požalio da su ruske snage mogle napraviti više dronova, ali to nisu učinile.

