U novoj analizi rata u Ukrajini, Institut za proučavanje rata (ISW) piše da ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja s naporima da krivnju za nedavne ruske vojne neuspjehe u Harkivu preusmjeri i prebaci na nekog drugog.

Rska novinska kuća RBK 3. listopada izvijestila da je ruski predsjednik Vladimir Putin zamijenio general-pukovnika Aleksandra Žuravljova s ​​general-pukovnikom Romanom Berdnikovim na mjestu zapovjednika Zapadnog vojnog okruga, čije jedinice uglavnom djeluju u sjeveroistočnoj Harkivskoj oblasti.

Žuravljev nije viđen neko vrijeme, a Putin zamijenio dvojicu zapovjednika jedinica Zapadnog vojnog okruga u dva tjedna, piše ISW.

Postavljanje nove osobe na to mjesto mogao bi biti Putinov pokušaj da preusmjeri sve veći bijes zbog ruskih gubitaka u Harkivskoj oblasti, kao i pokušaj da odvrati kritike general-pukovnika Aleksandra Lapina, zapovjednika Središnjeg vojnog okruga, zbog nedavnih ruskih neuspjeha oko Limana.

ISW dalje piše da bi Putin mogao pokušati prebaciti krivnju za buduće ruske gubitke u Harkivskoj i Luhanskoj oblasti na Berdnikova.

Kritika Lapina posljednjih dana poslužila je kao katalizator šireg raspada unutar ruskog nacionalističkog informacijskog prostora, a Berdnikovljevo imenovanje možda ima za cilj odvratiti pažnju i preusmjeriti to rastuće nezadovoljstvo, piše IWS.

NEW: Ukrainian forces have made substantial gains around #Lyman and in northern #Kherson Oblast over the last 24 hours. The Russian units defeated on these fronts were previously considered to be among #Russia’s premier conventional fighting forces.https://t.co/qCfwrJolCF pic.twitter.com/GwXQBzxI0S