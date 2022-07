Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. U nedavnoj analizi naveli su da su ruske snage u operacijskoj pauzi, a danas navode da ta pauza u velikoj mjeri još uvijek traje, s ograničenim ruskim kopnenim napadima duž linije Slovjansk-Siversk-Bahmut.

Ruske snage nastavile su s teškim granatiranjem, raketnim napadima i zračnim napadima duž cijele bojišnice. Rusi će vjerojatno uskoro pokrenuti veću i odlučniju ofenzivu duž linije Slovjansk-Siversk-Bahmuta, ali još nema naznaka koliko će brzo taj napad započeti niti na što će se točno fokusirati.

Ruski raketni udar na Vinicu 14. srpnja bio je dio sustavne ruske kampanje napada na stambena područja u gradovima diljem Ukrajine.

Zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko izvijestio je da su ruske snage lansirale projektile Kalibr s podmornice u središte grada, a prema podacima koje je objavio Glavni stožer Ukrajine, u napadu je poginulo najmanje 22 civila. Ozlijeđeno je oko 100 osoba, a nestalo ih je 39.

Ruske snage također su lansirale projektile na hotel, obrazovne ustanove, trgovački centar i prometnu infrastrukturu u gradu Mikolajiva, dodaje ISW.

#Russia’s operational pause largely continued, with limited Russian ground assaults along the Slovyansk-Siversk-Bakhmut salient. Russia's campaign of attacks on residential areas in #Ukrainian cities continues.



Read the latest report and see today's maps: https://t.co/YzCDMqUkzI pic.twitter.com/9pi9GiQWRc