Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potipsao je dvije uredbe 27. kolovza u nastojanju da se osobama bez državljanstva i stanovnicima Donbasa i Ukrajine pomogne da žive i rade u Ruskoj Federaciji.

Prva uredba dopušta stanovnicima Donbasa, Ukrajincima i osobama bez državljanstva da žive i rade u Rusiji na neodređeno vrijeme, a također se dopušta i rad bez dozvole sve dok su nabavili osobnu iskaznicu unutar 30 dana od dekreta od 27. kolovoza.

Uredba također zahtijeva da svi stanovnici Donbasa i Ukrajine koji dolaze u Rusiju prođu obaveznu registraciju otisaka prstiju i liječnički pregled koji se odnosi na korištenje droga, psihotropnih tvari, zaraznih bolesti i HIV-a.

Druga uredba nalaže ruskim socijalnim službama da osiguraju socijalna plaćanja pojedincima koji su bili prisiljeni napustiti Ukrajinu te Donjeck i Luhansk i doći u Rusiju nakon 18. veljače 2022.

Rusija i Ukrajina i dalje se optužuju za grantiranje nuklearne elektrane Zaporižje.

Rusija je počela provoditi strategije slične onima koje koristi Iran u pokušaju manipulacije i mogućeg odgađanja misije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u elektranu u bliskoj budućnosti. New York Times je 27. kolovoza izvijestio da je IAEA okupila misiju koja uključuje šefa agencije Rafaela Mariana Grossija i 13 stručnjaka iz “uglavnom neutralnih zemalja” kako bi sljedeći tjedan posjetili nuklerarku. Popis isključuje SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, koje Rusija smatra nepravedno pristranima.

Ukrajinski službeni izvori izvijestili su da ruske specijalne snage muče zaposlenike nuklearne elektrane Zaporižje kako bi ih spriječili da otkriju povrede sigurnosti inspektorima IAEA-e, da ruske vlasti pokušavaju ograničiti prisutnost ukrajinskih zaposlenika u postrojenju i da su okupacijske vlasti počele prikupljati potpise stanovnika Enerhodara koji zahtijevaju prestanak ukrajinskog granatiranja da ih predoče inspektorima.

Manipulacija nacionalnošću inspektora i napadi na “poštenost” IAEA-inih inspekcija su taktike koje je Iran dugo koristio kako bi zamaglio svoje ometanje IAEA-inih inspekcija, piše ISW.

