Insititut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini. Navode da su ukrajinske trupe nanijele veliki operativni poraz Rusiji, zauzevši pri tome gotovo cijelu regiju Harkiv. ISW navodi da je gubitak jednog grada posebno jako pogodio Rusiju.

“Ukrajinsko oslobađanje Izjuma okončalo je izglede da Rusija može ostvariti svoje navedene ciljeve u oblasti Donjecka. Nakon povlačenja iz Kijeva početkom travnja, navedeni ruski ciljevi bili su zauzeti cijeli teritorij oblasti Luhansk i Donjeck”, navodi ISW.

Ruska kampanja za ostvarivanje ovih ciljeva temeljila se na napadima od Izjuma preko Severodonjecka do područja blizu grada Donjecka.

#Kharkiv Update:



The #Russian Ministry of Defense’s September 11 briefing map confirmed that Russian forces are withdrawing from settlements around Kharkiv City, from northern Kharkiv Oblast, and settlements on the western bank of the #Oskil River. /1https://t.co/c0t0qKlltX pic.twitter.com/9xAHIKHTDn