Analiza Instituta za rat: Kremlj u velikim problemima

Institut za proučavanje rata (ISW) u novoj analizi osvrnuo se na probleme s kojima se Rusija suočava po pitanju djelomične mobilizacije.

Kremlj pokušava uspostaviti priču da će djelomična mobilizacija riješiti njihove probleme u ratu, no to vjerojatno neće umiriti Ruse koji su svjesni problema i grešaka oko sebe. Kremlj krivnju za neuspjeh ruske vlade pokušava prebaciti dalje, no greške pri mobilizaciji su sve veće. Dok građani upozoravaju na njih, ruska vlada tvrdi da su u pitanju pogreške lokalnih vlasti te da će se te greške ispraviti.

Za razliku od ruskih neuspjeha u Ukrajini, koje je Kremlj uspio minimizirati ili skrenuti pažnju s njih jer ih njihovi građani ne mogu vidjeti izravno, kršenja dekreta o mobilizaciji očita su mnogim Rusima. Za vijest o ovim kršenjima čak nije potreban pristup medijima ili društvenim mrežama, jer se događaju na toliko mnogo lokacija i obitelji žrtava mogu prenositi svoje probleme i iskustva od usta do usta.

VEZANE VIJESTI Putinovi propagandisti bijesni zbog mobilizacije, spominju “pobunu” Bijeg iz Rusije: Kolona 16 km na granici s Gruzijom, tisuće prelaze i u Finsku Politolog: Putin je sam promijenio igru. Ovo će biti njegov kraj

Ruski državni mediji počeli su priznavati pritužbe na društvenim mrežama o stalnim problemima s procesom mobilizacije, uglavnom prebacujući krivnju na nemotivirane i nemarne zaposlenike u vojnim centrima za novačenje. Neke od grešaka u mobilizaciji odnose i na to da se mobilizira muškarce starije od maksimalno dozvoljene dobi ili pak one koji imaju zdravstvene probleme. Također se upozorava i na loš tretman mobiliziranih pojedinaca.

Guverner oblasti Omsk Alexander Burkov izjavio je da je birokracija “neprijatelj patriotizma” i okrivio birokrate da su se usredotočili na ispunjavanje neodređenih kvota, umjesto da ispravno ispunjavaju naredbu o djelomičnoj mobilizaciji ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jedan državni televizijski voditelj zaprijetio je kažnjavanjem radnika vojnih regrutnih centara ako se ne budu pridržavali naredbe o djelomičnoj mobilizaciji rezervista.

Mediji skloni Kremlju sve više dijele pojedinačne priče u kojima su vojni regrutni centri otpustili neke ljude koji su bili nesposobni za službu, a sve kako bi sugerirali da se pogreške ispravljaju.

Kremlj se bori s velikim problemima dok pokušava umiriti ruski narod s jedne strane, a s druge dok pokušava mobilizirati dovoljan broj ljudi kako bi mogao nastaviti borbe. Trenutni cilj Kremlja jest da umiri izbezumljeno i uspaničeno stanovništvo obećanjem da će se greške ispraviti i da će se odgovorne birokratske institucije kazniti zbog svojih grešaka. No, ISW piše da takav narativ neće riješiti ruske probleme.

Putin će morati popraviti probleme u birokraciji i to u 11 vremenskih zona, a upitno je hoće li to moći riješiti u kratkom vremenskom razdoblju. Sve to bi moglo dodatno potkopati povjerenje u institucije. Neki Rusi već usmjeravaju svoj bijes na službenike za novačenje pa je tako jedan mladić u ponedjeljak upucao šefa vojnog ureda za novačenje Ust-Ilimska u Irkutskoj oblasti. S druge strane, prosvjedi bijesne Rusijom, pri čemu su mnogi prosvjednici uhićeni a neki su naudili sami sebi kako bi pokazali protivljenje mobilizaciji. Jedan Rus se čak i zapalio.

Čak i kompetentno izvršeno pozivanje ruskih rezervi vjerojatno neće generirati značajnu borbenu moć u Ukrajini u bliskoj budućnosti. Reformama iu 2008. smanjen je rok služenja vojnih obveznika s dvije na jednu godinu što znači da ročnici od tada nisu obučeni do razine sposobnosti koja bi ih učinila korisnim za trenutne ruske napore u Ukrajini. Ruski izvještaji iz ruskog centra za obuku u Sergejevskom tvrdili su da su novomobilizirani muškarci četiri dana lutali po centru bez obuke, opreme ili časnika.

New: The #Kremlin is attempting to message its way out of the reality of major problems in the execution of its “partial mobilization,” but its narratives are unlikely to placate #Russians who can perceive the real mistakes all around them.https://t.co/1hZ3ygLJV2 pic.twitter.com/EI1Bf33F6A