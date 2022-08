Britansko Ministarstvo odbrane: Rat u Ukrajini uskoro ulazi u novu fazu

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je procjenu da rat u Ukrajini uskoro ulazi u novu fazu, i da se najoštrije borbe očekuju na liniji fronta koja se proteže od područja blizu Zaporižja do Hersona.

“Ruski rat protiv Ukrajine uskoro će ući u novu fazu, s najžešćim borbama koje se premještaju na oko 350 kilometara dugu liniju bojišnice koja se proteže jugozapadno od Zaporižja do Hersona, paralelno s rijekom Dnjepar”, objavili su Britanci.

U dnevnom izvješću o stanju u Ukrajini, britansko ministarstvo obrane objavilo je da se ruske snage gotovo sigurno gomilaju na jugu u iščekivanju ukrajinske protuofenzive ili u pripremi za mogući napad.

“Dugi konvoji ruskih vojnih kamiona, tenkova i topništva nastavljaju se udaljavati od ukrajinske regije Donbas i idu prema jugozapadu”, dodaje se u izvješću.

Također, postoje izvještaji i o kretanju ruskih snaga na Krim, koji je Rusija još ranije anektirala. Britanci vjeruju da će ruske bojne taktičke grupe, koje čini od 800 do 1.000 vojnika, biti angažirane za podršku trupama u oblasti Herson.

Britansko ministarstvo obrane također navodi da se ukrajinske snage sve više ciljaju mostove, skladišta oružja i željezničke veze u južnim regijama kako bi otežali Rusima obnavljanje zaliha.

