Britanski obavještajci objavili: Ovaj grad bit će sljedeći cilj Rusije

Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove obavještajne informacije o ratu u Ukrajini.

Oni navode da ruske i pro-ruske snage u Donbasu tvrde da su ušli u predgrađe Sieverska.

VEZANA VIJEST Institut za rat objavio: Rusi bi uskoro mogli pokrenuti veću ofenzivu

Britanci navode da ta izvješća nisu potvrđena, ali dodaju da Rusi polako napreduju prema zapadu. Njihovo napredovanje praćeno je granatiranjem i napadaima prema Sieversku iz Lisičanska kako bi si otvorili put prema Slovjansku i Kramatorsku.

“Bakhmut će vjerojatno biti sljedeći cilj, nakon što Siversk bude osiguran”, navodi se u izvješću britanskih obavještajaca.

Institut za proučavanje rata također je rekao da Rusija vjerojatno priprema ofenzivu većih razmjera duž linije Slovjansk-Siversk-Bakhmut, ali ističu da se ne zna kada bi mogla započeti puna ofenziva.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CavbXUM9Hx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/aez855Jsau