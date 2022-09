Boban o stanju u Rusiji: Zašto bi trunuli 15 godina u zatvoru radi prosvjeda?

Podijeli:







Izvor: N1

Davor Boban s Fakulteta političkih znanosti komentirao je u emisiji Newsroom rat između Rusije i Ukrajine.

“Ruska je javnost umrtvljena zbog dva razloga. Ne postoje slobodni mediji u Rusiji koji pokazuju različite aspekte rata, ne zna se što se događa na frontu. Poginulo je najmanje 6 tisuća ruskih vojnika, a stvarne brojke su sigurno veće. S druge strane, u pitanju su drakonske kazne do 15 godina zatvora zbog prosvjeda.

Kaže da su ruski prosvjedi mali jer se ljudi ne usude prosvjedovati, drugačija je situacija nego kad se Putin vratio na vlast pa su na ulice izašle tisuće prosvjednika.

“Zašto bi netko trunuo 15 godina u zatvoru radi prosvjeda?”, upitao se.

Boban smatra da u Rusiji više ne postoji organizirana oporba ili su njeni članovi u zatvorima ili na slobodi, ali ne smiju doći do izražaja.

“Tko što misli unutar svoja 4 zida je stvar za sebe”, kaže.

#related-news_0

Putinova moć

Putin je 22 godine gradio svoju osnovicu moći, navodi, prvo se obračunao s oligarsima, a zatim je moć gradio na druge načine, a 2001. stvorio je Jedinstvenu Rusiju, stranku kojom sve kontrolira.

“Vrlo je teško očekivati da će netko krenuto dijametralno protiv Putina, jedino da on oboli pa će netko morati preuzeti vlast, kao što je bilo slučaj s Gorbačovom”, kaže.

Smatra da se treba prisjetiti ranijih ratova koje je Rusija vodila, točnije, dva čečenska rata. Boban za prvi kaže da je bio katastrofalno isplaniran ili nije bio uopće isplaniran, dok je drugi već bio bolje isplaniran te je puno bolje izveden, iako ni tad nisu bili poznati točni brojevi žrtava.

Jedan od strahova koji je bio ključan za raspad Sovjetskog saveza bilo je to da na tom prostoru ne izbiju ratovi, no krvaviji i puno gori nego onaj na Balkanu. Na sreću, kako kaže, nikad nije izbio veliki međuetnički rat na tom prostoru, no situacija nije nikad dio kraja riješena do kraja.

Rusija sad pokušava stvoriti regionalne organizacije na postsovjetskom prostoru kako bi ih kontrolirala i država na okupu, no za vrijeme rata u Ukrajini svi pokušavaju iskoristiti tu situaciju i dobiti ono što zahtijevaju za sebe, misleći na Armeniju, Azerbajdžan i Kinu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.