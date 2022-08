Podijeli:







Izvor: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Bivši vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a James Stavridis rekao je u nedjelju da ruski predsjednik Vladimir Putin sada "shvaća da je pogrijšeio" kada je odlučio pokrenuti invaziju na Ukrajinu.

“Mislim da u mračnim, tihim satima u dva sata ujutro, kad se probudi, shvati da je pogriješio. Nikada to neće javno priznati, nikada. Nastavit će održavati tu fikciju da Ukrajinu vode ‘neonacisti’. Smiješno”, rekao je Stavridis.

VEZANA VIJEST Objavljeni podaci o ruskim vojnim gubicima, evo što su izgubili od početka rata

“Putin će tvrditi da ga je NATO nekako gurnuo u ovaj konflikt. Sve što se dogodilo je djelo Vladimira Putina, uključujući invaziju, sankcije koje su uslijedile. On to zna u svom srcu, ali nikada to neće javno priznati”, dodao je.

Stavridis je komentirao i kada bi rat mogao biti okončan, navodeći da su obje strane najmanje šest mjeseci udaljene od pronalaska rješenja.

Međutim, rekao je da ono što nas “vodi prema pregovorima” jesu “poteškoće s kojima se Putin suočava dok gubi trupe” i uništavanje ruske vojne opreme.

“Rekao bih da će za šest mjeseci biti u vrlo teškoj situaciji”, rekao je bivši čelnik NATO-a o Putinu.

No, kako prenosi Newsweek, istaknuo je i da strpljenje Zapada i kontinuirani protok novca i oružja nisu beskonačni. “Mislim da će oba ta čimbenika na kraju natjerati obje strane da dođu do neke vrste pregovora. .”

