Što se dogodilo s djevojčicom s jedne od najpoznatijih fotografija na svijetu?

Šarbat Gula, koja je već odavno odrasla, još uvijek je svijetu poznata kao “afganistanska djevojčica”. Godine 1985., samo godinu dana nakon što je njen prodorni smaragdni pogled ovjekovječio ratni fotograf Steve McCurry, postala je međunarodni simbol vihora rata i podijeljenog Afganistana. Gdje je i što danas radi 50-godišnja Afganistanka?

Šarbat Gula je postala međunarodno poznata 1985. godine, kada ju je ratni fotograf SteveMcCurry ovjekovječio fotografskim objektivom kao 12-godišnju afganistansku izbjeglicu. S prodornim zelenim očima krasila je lipanjsku naslovnicu National Geographica i postala “afganistanska djevojčica”. McCurry nije znao ime djevojčice, koju je pronašao u pakistanskom izbjegličkom kampu, niti 17 godina kasnije, sve do 2002. godine, kada je s televizijskom ekipom otputovao u Pakistan u potrazi za zelenookom djevojkom. Njezinu su fotografiju pokazivali svuda naokolo i nadali se da će je netko prepoznati. Šarbat Gulu su tada konačno ponovno sreli u brdovitom afganistanskom svijetu.

„Vrijeme i teškoće izbrisali su njenu mladost. Njena koža izgleda kao životinjska koža. Crte njezine vilice su se smekšale. Oči, međutim, još uvijek blistaju; to nije omekšalo”, rekao je McCurry za National Geographic 2002. godine.

U to vrijeme, prije dvadeset godina, Gula se još živo sjećala trenutka koji je ratni fotograf uhvatio u fotografski objektiv. Sjetila se ljutnje koju je tada osjećala. Čovjek koji ju je slikao bio je stranac. Nikada ranije nije bila fotografirana, a ni kasnije je nitko nije fotografirao sve dok se sedamnaest godina kasnije nije ponovo susrela s fotografom, prisjetila se Gula za prilog u časopisu National Geographic.

I McCurry se dobro sjećao trenutka kada je uhvatio njezin smaragdni pogled. Svjetlost je bila blaga. Izbjeglički kamp je bio samo more šatora. Sramežljivu djevojčicu primijetio je u šatoru prilagođenom za školske sate. „Nisam mislio da će fotografija ove djevojčice biti toliko drugačija od svega što sam snimio tog dana“, rekao je McCurry, prisjećajući se jutra 1984. godine.

Šarbat Gula je siroče rođeno u afganistanskom plemenu Paštuna. Oni su dugo vremena smatrani najrasprostranjenijim narodom u današnjem Afganistanu, a tradicionalna domovina Paštuna nalazila se istočno, južno i jugozapadno od afganistanske prijestolnice. Kako su još napisali u katalogu objavljenom prilikom izložbe Afganistan – slovenski pogledi u Slovenskom etnografskom muzeju, Paštuni su također bili podijeljeni na mnoga plemena, od kojih su mnoga bila nomadska. Gula je, kao i mnoge druge afganistanske djevojčice, dolazila iz obitelji pogođene ratnim vihorom. Kada je njezina zemlja bila uhvaćena u šake sovjetske invazije i kada su njezini roditelji izgubili živote, vjerojatno je imala samo šest godina. “Rusi su bili posvuda. Ubijali su ljude. Nismo imali izbora”, odgovorio je njen brat prije nekoliko godina na pitanje zašto su napustili Afganistan. U pratnji bake prepješačili su mnoge vrhove prekrivene snijegom i uputili se u susjednu zemlju.

Sve do 2014. Gula je živjela u Pakistanu, ali se sakrila kad su je vlasti optužile da je kupila falsificiranu pakistansku osobnu iskaznicu. Gula je prvo dospjela iza rešetaka, a zatim su pakistanske vlasti naredile njezinu deportaciju i vratile je nazad u Kabul. Gula je tada rekla da ne bi došla iza rešetaka da njen lik nije ovjekovječen na naslovnici svjetski poznatog magazina. Humanitarne organizacije tada su također najoštrije osudile odluku pakistanske vlade da Gulu vrati u domovinu, ali je tadašnji afganistanski predsjednik Ašraf Ganiza za nju priredio prijem u predsjedničkoj palači i uručio joj ključeve novog stana koji financira država.

Gula je živijela u Afganistanu sve do kraja prošle godine, kada su se zbog brojnih uspješnih talibanskih ofenziva mnogi Afganistanci odlučivali na bijeg. U studenom prošle godine, nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, iz ureda talijanskog predsjednika Maria Draghija objavili su da je Italija organizirala evakuaciju 50. godišnjakinje jer je zatražila pomoć pri napuštanju zemlje. Kako su tada najavljivali, talijanska vlada joj je trebala pomoći da se integrira u tamošnje društvo.

