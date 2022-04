Podijeli:







Pročitajte jutarnju političku analizu našeg reportera Elvira Mešanovića.

Više je problema s kojima se Vlada mora suočiti nakon Uskrsa. Vjerojatno će na aktualnom prijepodnevu u srijedu jedna od glavnih tema biti i rekonstrukcija koju čekamo već nekih mjesec dana. Znamo da je Andrej Plenković najavio rekonstrukciju.

Pitanje je samo koliko će ministara morati otići. Pretpostavlja se negdje 4 do 6 ministara da bi moglo otići iz Vlade nakon Usrksa. Vjerojatno će ta rekonstrukcija biti tjedan-dva nakon tih blagdana.

Imena koja se spominju – tu su prije svega Josip Aladrović i Boris Milošević s obzirom na to da imaju Uskokove optužnice zbog namještanja natječaja i zbog toga će oni gotovo sigurno otići iz Vlade. Spominju se i druga imena poput Tomislava Ćorića, ministra gospodarstva koji navodno sam želi otići iz Vlade otkad se počeo spominjati u aferi Vjetroelektrane, a tu su i, primjerice, ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Kao i neki drugi ministri poput ministra obrane Marija Banožića i Nataše Tramišak.

Svi oni su imali ili nekih problema s premijerom ili čak s predsjednikom poput Marija Banožića. Znamo da je primjerice Nataša Tramišak izašla u javnost s pričom o prijetnjama koje dobiva koje nije podijelila niti s premijerom niti s ministrom unutarnjih poslova. Vidjet ćemo je li joj to premijer oprostio.

Dakle, rekonstrukcija je prva stvar koju treba riješiti premijer s obzirom na to da ga pritišću i u HDZ-u, ali tu su i druge teme poput problema u pregovorima sa sindikatima javnih službi. Znamo da traže povećanje osnovice plaće od 4 posto pa onda i nove pregovore za dodatno povećanje, no Vlada nudi samo 2 posto. Oni su pak zaprijetili štrajkom ukoliko se premijer osobno s njima ne sastane. Tako da je on tu popustio i odlučio da će se sastati sa sindikatima 26. travnja. Vidjet ćemo hoće li oni na kraju odustati od štrajka.

Tu su i drugi problemi poput Mostove inicijative za referendumom, odnosno za ukidanjem Stožera civilne zaštite, ali i promjene Ustava. Znamo da su prikupili dovoljno potpisa. Sada je sve to skupa na Ustavnom sudu. Ustavni sud će, nakon što je tražio dopunu od Sabora, u roku od 30 dana odlučiti o zahtjevu Sabora da se vidi jesu li ta njihova pitanja u skladu s Ustavom.

