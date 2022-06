Uloga Hrvatske u odluci EU-a o zabrani ruske nafte ovisi o tome koga se pita

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu Mile Moralić.

Uloga Hrvatske u odluci Europske unije o embargu na uvoz ruske nafte ovisi o tome koga se pita.

Premijer Andrej Plenković, predstavljajući rezultate i zaključke Europskog vijeća rekao je da su važne dvije stvari, prvo je snažna poruka europskog jedinstva, a drugo da je Hrvatska dobila priliku da postane svojevrsni energetski hub za srednju Europu.

Odlukom da zabrani rusku naftu koja dolazi s mora, Europska je unija na neki način smanjila pritok ruske nafte kroz šest mjeseci ili koliko će trebati da se to postavi na mjesto za 90 posto. U tom smislu možemo reći da je to svojevrsni uspjeh, ali pitanje je po kojoj cijeni i kome u korist.

Možemo reći da je Viktor Orban najveći pobjednik samita, uspio je izboriti da jeftino dobije rusku naftu, a dobio je i alternativni dobavni pravac preko Janafa u slučaju da se nešto dogodi s naftovodom družba.

Plenković kaže da je to prilika za Hrvatsku, da je objasnio partnerima na Europskom vijeću što to znači, kako se mogu povećati kapaciteti Janafa i LNG-a, te da će se raditi na tome kako se ta investicija može pripremiti u što kraćem roku da Hrvatska postane dobavljač energenata za srednju Europu.

Predsjednik Zoran Milanović, s druge strane, kaže da Hrvatska nije apsolutno nikakav igrač u tom smislu, iako je istaknuo da je riječ o Viktoru Orbanu i da to govori s određenim odmakom, rekao je da je to leadership koji u ovom trenutku postoji u Mađarskoj jer kad nešto tražiš i o nečemu pregovaraš, onda to i dobiješ, a kada si ovisan i kada si vazal, onda ne dobiješ ništa.

