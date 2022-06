U Hrvatskoj jednoglasne reakcije na optužnicu iz Srbije

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Jelene Bokun.

Jučer je i službeno stigla potvrda Višeg suda u Beogradu, njihovog izvanraspravnog vijeća koje je proučavalo optužnicu i koje je zaključilo da postoje materijalni dokazi koji bi govorili o kaznenoj odgovornosti četvorice hrvatskih pilota. To je nešto što se i očekivalo i o čemu se govorilo u hrvatskom javnom prostoru.

Jednoglasno smo mogli čuti da je to optužnica koja je neutemeljena, da ne postoje nikakve činjenice niti dokazi o odgovornosti pilota za granatiranje kolone civila na mjestima u BiH, a Tužiteljstvo tvrdi da se to dogodilo za vrijeme akcije Oluja, dok se kod nas moglo čuti to da bi, da je bilo ikakvih dokaza, Haaški sud to već procesuirao.

Ministar branitelja, Tomo Medved rekao je da je to čista provokacija, a premijer Andrej Plenković se prije desetak dana susreo s pilotima i rekao da će država napraviti sve što može da ih zaštiti te a je nedopustivo da se govori o bilo kakvom zločinu i da se stavlja upitnik na ono što je temelj hrvatske povijesti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.