Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Ane Mlinarić.

Kad je riječ o rekonstrukciji Vlade, u javnosti se spekulira o nekoliko imena, međutim, konačna je odluka na premijeru.

Kako i premijer i HDZ-ovci jučer ponavljaju, on će odlučiti tko odlazi, kad će to objaviti javnosti i u koliko ministarstava namjerava napraviti promjene. To od njega traže i koalicijski partneri, a bit će zanimljivo vidjeti i hoće li se dogoditi promjene u nekim resorima.

Odlazak ministra obrane Marija Banožića mjesecima već traži predsjednik Zoran Milanović, a dosad je Plenković tvrdio da što više Milanović kritizira Banožića, to je njegova pozicija u Vladi sigurnija.

Bit će zanimljivo vidjeti tko bi ga zamijenio, priča se da bi se spojila ministarstva obrane i branitelja, ali čini se da se Plenković neće na to odlučiti, a pitanje je i kako bi na to reagirali u braniteljskoj zajednici. Prvo se spominjalo ime Tome Medveda, a sad se spominje ministar Davor Božinović. Navodno je svemu uzrok slučaj bivšeg ministra Darka Horvata, odnosno da je premijer zamjerio Božinoviću što ga nije obavijestio o uhićenju Horvata. Ako bi Božinović preuzeo Ministarstvo obrane, kao novi ministar unutarnjih poslova spominje se premijerov suradnik Krunoslav Katičić.

Duže se vrijeme govori da bi se trebalo napraviti osvježenje i zamjena. Spominje se i ministar zdravstva, Vili Beroš, za čijega bi zamjenika mogao biti imenovan njegov državni tajnik, a uvijek je ime koje se spominje u kontekstu zdravstva i HDZ-a i ravnatelj KBC-a Zagreb, Ante Ćorušić, a neki spominju i ravnatelja KB-a Dubrava, Ivicu Lukšića.

Dvije su pozicije na kojima sigurno idu promjene, a to je pozicija potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića i ministra rada, Josipa Aladrovića. Kao Aladrovićeva zamjena spominje se HDZ-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, Margareta Mađerić, a još jedan propali HDZ-ov kandidat, Davor Filipović, spominje se kao zamjena za ministra Tomislava Ćorića.

