N1 komentar: Što je Puljak bez Ivoševića?

Izvor: Miroslav Lelas/PIXSELL

"Split će biti najmoderniji grad na svitu", rečenica je kojom se često koristio gradonačelnik na odlasku Ivica Puljak. Micanje nelegalnih štekata iz Grada, pilanje stupića, čišćenje Hrvojeve ulice i Istočne obale, ali i ljudi u gradskim tvrtkama jedini su potezi kojima se Puljak može pohvaliti. Isprike, samo za posljednje se moze pohvaliti jer za većinu stvari koje je Puljkova vlast učinila za grad, zasluge idu - Bojanu Ivoševiću. Zbog čistki je pridobio brojne simpatije građana, ali se našao na udaru velikog broja ugostitelja.

No, što je onda Puljak bez Ivoševića? Vjerojatno karika bez koje nema izgleda na izborima pa su na predstojeće odlučili zajedno izaći. Ne zaboravimo i Kuzmanića, on do izbora mora voditi grad pa će se u kampanju naknadno uključiti.

U manje od godinu dana vlasti, uz Puljka i Ivoševića veže se više loših nego dobrih stvari. Prvo se uoči lokalnih izbora prošle godine otkrilo za Ivoševićev sramotni antisemitski ispad, a kada je stupio na vlast, oporbi je vikao da će im ‘prebrojati obiteljsko stablo’. Kap koja je prelila čašu i nakon koje su odlučili i podnijeti ostavke je trenutak kada je Ivošević uredenicama Slobodne Dalmacije poručio da će im se napiti krvi. Kao čestitka, uskoro je stigla optužnica DORH-a. Iako je njegova stranka Centar uvijek bila prva u redu kad se zbog DORH-ove optužnice tjeralo dužnosnike da odstupe – Puljak sada smatra da njegov zamjenik nije ništa loše učinio, da je nevin i da nosi teret bivših vlasti. Siguran je da će Ivošević nevinost dokazati na sudu.

vezane vijesti Puljak branio Ivoševića: Nije izrekao prijetnju novinarki Slobodne Dalmacije Je li se Puljak trebao odreći Ivoševića?

Ivošević definitivno ima problem u komunikaciji. I to ozbiljan. Stranka ga je zbog svega poslala na komunikacijske radionice i zabranila istupanje u medijima. Je li se što promijenilo na bolje i je li se s jezika aktivista, kako su to nazvali u njegovoj stranci, uspio prebaciti na jezik dostojan dogradonačelnika drugog po veličini grada u Hrvatskoj – saznat će se vrlo skoro.

Afera za aferom bile su razlog pucanja koalicije u Gradskom vijeću. Prvo je vladajuće napustio SDP-ov Ante Franić, koji je potom i istupio iz stranke. Nedugo nakon toga, Puljak je otkazao suradnju i dvojici preostalih SDP-ovih vijećnika. Tada je grad završio u svojevrsnoj političkoj blokadi, a onda se pojavio Most – stranka s troje vijećnika pružila je Puljku potporu za izglasavanje proračuna i time ga de facto spasila od blamaže i novih izbora.

Sve se u konačnici raspalo zbog DORH-ove optužnice Bojanu Ivoševiću za prijetnje novinarkama. Puljak danima nije zauzimao konkretan stav, što je izbacilo iz takta njegove koalicijske partnere iz Možemo, Pametno i Mosta pa se Puljkova većina još jednom raspala, ali ovaj put zauvijek.

Do kraja ovog tjedna Puljak i Ivošević dat će ostavke. To znači da Splićani nakon ni godinu dana nakon izbora izlaze na nove, a Puljak i Ivošević uvjereni su u pobjedu.

Ono što još uvijek nije poznato jest hoće li se ići i na izbore za Gradsko vijeće. Puljak to priželjkuje, no za rasipanjem ovog sastava još uvijek nema kvoruma. Potrebno je 16 ruku, a sigurni su samo Centar, Most i Nezavisna lista Ramljak-Mamić, što nije dovoljno. Ostatak vijećnika, kako pozicije tako i opozicije, potpisivanje ostavke uvjetuje odlaskom Antonija Kuzmanića. Smatraju kako nije moralno ni etički što je Puljak ostavio svog čovjeka na vlasti.

Pitanje ostanka Kuzmanića enigma je od četvrtka kad su Puljak i Ivošević podnijeli ostavke. Hoće li doći Vladin povjerenik, može li Kuzmanić obnašati dužnost gradonačelnika do izbora, pitanja su čiji će se odgovori tek iskristalizirati u narednim danima. Ili tjednima.

Kako neslužbeno doznaje N1, Vladin povjerenik ipak dolazi u Split, no “pravno gledano Kuzmanić ima svako pravo ostati na čelu grada do novih izbora”, kazao je gostujući na N1 Mirko Klarić, profesor s Pravnog fakulteta u Splitu.

„Ono što je nedvojbeno jest da je mandat dogradonačelnika Kuzmanića i dalje aktivan jer on ne ovisi o podnesenoj ostavci gradonačelnika Puljka, tako da ja u ovom trenutku zaista se pitam na temelju koje osnove bi Vlada mogla uvesti povjerenika u gradu Splitu. U slučaju da Vlada odluči imenovati povjerenika, onda možemo pričati o pravosudnom tijeku cijele ove situacije.”, kaze nam Klarić.

HDZ-u pak povjerenik u Splitu odgovara, kaže nam Vice Mihanović.

„To se događalo i prije, to nije ništa novo i neobično. Ovo je prvi put u povijesti Splita da Ivica Puljak pokušava ostaviti svoju produženu ruku Antonija Kuzmanića i da preko njega vodi kampanju gradskim novcem.”

Pred Puljkom su i novi problemi. SDP-ov Davor Matijević protiv njega će podignuti tužbu za klevetu jer je u jučerašnjoj emisiji ‘Nedjeljom u 2’ kazao kako je Matijević od njega tražio direktorsku fotelju u gradskoj tvrtki Stanouprava.

„Matijević je kod mene privatno tražio direktorsko mjesto u Stanoupravi gdje je on zaposlen bez natječaja u vrijeme kada je SDP bio na vlasti. Meni je zaista žao na koje je grane spao SDP. Nekad je to bila velika stranka, ali ovo što rade u gradu Splitu je zaista tužno”, kazao je za N1 Ivica Puljak.

Tužno je i što će se Splićani sada itekako načekati na realizaciju brojnih projekata jer ostavkama zamjenika i gradonačelnika sve staje. Djela su ono što građanima treba, a ne svakodnevna politička prepucavanja u kojima svatko gleda isključivo na vlastite interese, misli većina Splićana s kojima smo razgovarali.

