Što će se nakon imenovanja nove uprave događati s Inom?

Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Anke Bilić Keserović.

Jučer su izabrana tri nova hrvatska člana uprave Ine, a što se od njih očekuje malo je teže pitanje, s obzirom na to da su izabrani na šest mjeseci, što znači do novog natječaja kada bi se trebali izabrati stalni članovi. To ne znači da se ovih troje članova neće zadržati i nakon šest mjeseci, ako pokažu da misle mijenjati bitne stvari u Ini, bolje se postaviti kad je u pitanju kontrola, inzistirati s MOL-om da se promijeni model upravljanja. To je ono na čemu inzistiraju u Vladi.

Megapljačka je pokazala da model upravljanja u Ini nije dobar, uprava ni sva tijela nisu imali nikakvog pojma ni ideju što se događa na nižim menadžerskim razinama. Priča što se tiče Nadzornog odbora i izbora nove uprave Ine okončana je nakon više sati.

Ono što je intrigiralo javnosti, ali i premijera Andreja Plenkovića, kojem nije bilo jasno zaštoi sami nisu podnijeli ostavke i otišli, bilo je pitanje izdašnih otpremnina, ali jučer je Nadzorni odbor odlučio razriješiti ih bez otpremnina, a pitanje je po kojoj je osnovi to napravljeno.

Važno je što će se sada događati s Inom i što se može u ovih šest mjeseci bitno promijeniti, odnosno, je li smjenom ljudi stišana velika bura koja se podignula u proteklih mjesec dana, koliko traje cijela afera. Vidjet ćemo koliko će nova uprava biti ambiciozna, koliko će s Mađarima uspjeti mijenjati stvari, a prolaznih šest mjeseci bit će test da se vidi što će biti s tim novim ljudima u upravi.

