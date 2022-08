Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić Šarić.

Isprepletenost Ine i vladajuće politike je ono što Inu obilježava od početaka, a u posljednje vrijeme to je vrsta nemoći i nemogućnosti, ali i nevoljkosti da se na pravi način utječe na najveće hrvatsko energetsko postrojenje i njeno poslovanje te da se kontrolira što se tamo događa.

Dobar dio odgovora na to koliki je ovo problem za aktualnu Vladu govori i to da je čovjek koji bi trebao odlučivati je li direktor Ine Škugor i dalje dostojan biti član HDZ-a, šef Visokog časnog suda Damir Mikuljan, već pet godina član NO Ine, a od smjene Vanđelića je predsjednik NO Ine.

Ministar Filipović sazvao je upravu Ine, a on je donedavno bio član NO Ine, i tražio je da se sazove sjednica, a od uprave je zatražio dodatno izvješće.

Situacija nije ugodna za vladajuće. Ina je 44,8% u suvlasništvu hrvatske države i postoji direktna odgovornost Vlade preko članova uprave da se nadzire ono što se događa u Ini. Zamračivanje milijarde kuna nije moglo proći bez paljenja lampica u Ini. Impuls da se događa nešto nezakonito nije došao od tamo, nego kad su nesmotreno ili bahato ogromne iznose počeli prebacivati na račun oca direktora u Ini.

