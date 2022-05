Predsjednik u komentiranju USUD-a otišao ne korak dalje, nego preskočio ogradu

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Odluka Ustavnog suda o Mostovim referendumskim inicijativama izazvala je burne reakcije. Danas se očekuje nastavak tog vatrometa jer malo je kome jasno kako je moguće da Ustavni sud donese takvu odluku.

Iako je bilo očekivano da će biti odbijeno drugo pitanje, više je bilo očekivanja od prvog. Premda je odbijeno, najveću je buru podigklo objašnjenje ustavnih sudaca, koji su rekli da je referendumsko pitanje samo po sebi ustavno te da se ništa suštinski ne bi promijenilo, ali upravo zato oni su odlučili da to pitanje nije dopušteno. Predlagači su građanima predstavili da će doći do promjene, a to u stvarnosti nije tako i ispada da su građani prevareni na način da nisu dobili prave informacije i da nisu uspjeli shvatiti što se tražilo, a što dobilo.

Nakon 400.000 prikupljenih potpisa, truda i novca uloženog u to, ostaje pitanje otkud ustavnim sucima sad pravo da reagiraju, odnosno, nisu li trebali prije reagirati i reći što zamjeraju referendumskoj inicijativi. Ali Ustavni sud to rijetko radi, suci naknadno reagiraju.

Čuli smo i reakciju predsjednika Republike, koji je otišao ne jedan, nego nekoliko koraka dalje, preskočio ogradu i rekao, zapravo pozvao hrvatski narod na ustanak i pobunu protiv Ustavnog suda i ovakve vlasti. Doista je nezabilježeno da predsjednik Republike takvo što radi i prelazi svoje ustavne ovlasti. Jest da on stalno ističe da nema stvarne ovlasti i što god da kaže da ne mijenja stanje stvari, ali to nije tako. Itekako ima javnu moć, u medijima je stalno i nije svejedno hoće li svakodnevno bombardirati nekoga ili reći nešto kako bi se nešto promijenilo.

Poziv koji je uslijedio na ukidanje Ustavnog suda nešto je teško zamislivo od strane predsjednika države.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.