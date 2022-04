Gdje je fiskalna odgovornost kad Plenković kaže da će smijenjene vratiti u Vladu

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Domagoja Novokmeta.

Jučer su oporbeni saborski zastupnici bili vrlo kritični prema novim ministrima i novim pojačanjima u Vladi Andreja Plenkovića. Premijer se voli hvaliti da će definitivno biti najdugovječniji hrvatski premijer, ali pamtit će ga se i po rekordnom broju suradnika kojih se morao odreći.

Za nove ministre rekao je da su mladi stručnjaci kojima ćemo biti zadovoljni, ali to je govorio i o drugim svojim bivšim suradnicima, poput ministra Marka Pavića, koji je iz Vlade otišao zbog afere s parfemima.

Oko Marina Piletića postavlja se pitanje koliko je kompetentan za vrlo problematični resor koji preuzima. Bio je nastavnik povijesti, gradonačelnik malog grada, a sad se u koštac mora uhvatiti s vrlo problematičnim cijelim sustavom rada. Poručio je da će brzo pokazati što je sve spreman napraviti u svom resoru.

Drugi kandidat koji je vrlo istaknut u ovoj rekonstrukciji bio je Davor Filipović, čovjek koji je htio biti gradonačelnik Zagreba, čija je karijera bila povezana s Damirom Vanđelićem. Umjesto Vanđelića je bio kandidat za gradonačelnika, umjesto Vanđelića je došao i u Nadzorni odbor Ine, a s njim ga je povezao i sam Andrej Plenković, povezavši to s urotom da su novinari namjerno mijenjali njegovo ime.

Oba ministra preuzimaju problematične resore i morat će se dokazati u javnosti.

Jučer se dogodio i susret predsjednika Vlade i predsjednika Republike na Klisu. Vrlo je neobično da je protokol predsjednika Republike u posljednji trenutak promijenjen, a na Klisu nije bilo ni pozdrava ni rukovanja između dvojice državnih čelnika.

U svakom slučaju Zoran Milanović koristi svaku priliku koja mu se ukaže da bi Plenkoviću otežao funkcioniranje. Poprilično dugo vremena propituje i njegovu obiteljsku prošlost, a provocira pobunu unutar HDZ-a, da se odrede prema onome što govori o Plenkoviću. To premijeru stvara probleme, jer je na početku nastojao ignorirati, ali sad se mora upustiti u njih.

Čitavu priču s promjenom ministara imamo zato što je USKOK odlučio propitati koruptivno djelovanje čak troje dužnosnika u Vladi, Horvata, koji je smijenjen, Aladrovića i Miloševića, a mnogi postavljalju pitanje hoće li se slično dogoditi i Tomislavu Ćoriću.

Pritom je Plenković postavio i nekoliko presedana, uključujući i taj da nije nimalo žurio sa svojim potezima, nakon što je javnost obaviještena da se ministre propituje. Dapače, na konferenciji je javno poručio da će ako Milošević i Aladrović uspiju dokazati svoju nevinost, smisliti način da ih vrati u Vladu.

Gdje je tu fiskalna odgovornost? Jer nije rekao da će ministri koji sada dolaze u Vladu morati otići, nego da će naći mjesto za njih. Drugim riječima, javno poručuje da će kreirati koliko je god potrebno radnih mjesta, odnosno dužnosničkih mjesta kako bi poslao neku poruku.

Jednako tako, interesantno je promatrati i njegovo priznanje da oko sedam mjeseci ima dogovor s Ćorićem da će on otići u HNB. Otprilike je toliko dugo prazno jedno viceguvernersko mjesto u HNB-u. Tu se onda nižu razna pitanja. Znači li da to mjesto nije bilo od presudne važnosti u HNB-u, ako je HNB sedam mjeseci mogao funkcionirati bez tog guvernera? Na koji način se biraju dužnosnici u Hrvatskoj i je li to doista po kriterijima potrebnosti i kvalitete ili se doista zbrinjavaju različiti akteri, ako je to mjesecima bilo pomno planirano?

Sve su to pitanja na koja će premijer i suradnici morati odgovarati. U tom kontekstu Zoran Milanović Plenkoviću doista stvara probleme.

