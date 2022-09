Oporba i Vlada imaju jednu dodirnu točku

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Anke Bilić Keserović.

Oporba je jučer organizirala sjednicu, koja je trajala dva sata i na kojoj su se iznosila mišljenja oporbe o cijeloj situaciji i aferi u Ini. Oporba je odmah po izbijanju afere tražila izvanrednu sjednicu Sabora, nije im udovoljeno i onda su se odlučili sami organizirati.

Sve je rezultiralo konkretnim zaključcima, među ostalim i poznati zahtjev da je premijer odgovoran za cijelu situaciju i da mora podnijeti ostavku i raspirasti parlamentarne izbore. Svi su donijeli i zahtjev da prije početka redovitog zasjedanja sabora 15. rujna dobiju na uvid svu dokumentaciju koja se tiče prodajnih cijena energenata.

Što se tiče smjene uprave i Nadzornog odbora Ine, to je dodirna točka oporbe i Vlade, ali to je kompleksno pitanje. Čuli smo od Vlade da cijela uprava mora otići, ali to nije jednostavno. Vlada može predložiti njihovu smjenu, ali tu ključnu ulogu imaju Mađari koji imaju glavnu riječ i u skupštini i u upravi i u NO-u i oni takvu odluku ne moraju izglasati.

Ministar gospodarstva Davor Filipović će danas razgovarati s čelnicima MOL-a i vidjeti dokle su Mađari spremni ići, ako uopće jesu. Sve se čini vrlo neizvjesnim kad se govori o smjenama ljudi u upravi, a i hrvatski članovi uprave, da su htjeli, sami bi podnijeli ostavke, a to se nije dogodilo.

Oporba, pak, inzistira da se to mora dogoditi, da Vlada mora stisnuti mađarsku stranu.

