Donosimo jutarnju analizu naše Ivane Tomić.

Propusti u slučaju trudnice Mirele Čavajde, kojoj je uskraćen prekid trudnoće, unatoč tome što je utvrđeno da njezin plod doista ima teške malformacije, doista su se dogodili.

Moram uvodno reći da sve interpretacije ovog slučaja i sve ideološke rasprave i ono što bi se dogodilo nakon prekida trudnoće koji traži Mirela Čavajda doista pridonose sekundarnoj viktimizaciji, ona je ponovno žrtva ovog sustava, nakon što se mora suočavati s najtežim razdobljem u svom životu, a njezina je beba pretrpjela teške malformacije.

Mirela Čavajda, kao i svaka trudnica, nakon desetog tjedna trudnoće, prema zakonu ima pravo na prekid trudnoće, ako se utvrdi da njezin plod ima teške malformacije. Druga važna činjenica je da je ona trebala biti upoznata sa svim pravima i procedurom kako bi došla do prekida trudnoće. Stoga je skandalozna izjava ispod stola, koju je dobila od liječnice na Svetom duhu, da to može obaviti u Sloveniji i da ovdje sigurno neće ostvariti to pravo na prekid trudnoće.

Treća važna činjenica ovog cijelog slučaja je da unatoč tome što velika većina, 99,9 posto ginekologa u Zagrebu ne obavlja prekide trudnoće, država mora osigurati da žene, koje po zakonu imaju pravo na prekid trudnoće, to pravo mogu i ostvariti.

Ministarstvo zdravstva, odnosno ministar Beroš jučer je poslao tek priopćenje. On apelira na sve bolnice da se ponašaju u skladu sa zakonom, posjećaju da svaka trudnica čiji plod ima teške malformacije ima pravo na prekid trudnoće i nakon desetog tjedna, a u tom se priopćenju navodi da nema nikakvih nedorečenosti to se tiče zakona.

Što se tiče hrvatskih bolnica, Mirela Čavajda dobila je poziv jedino iz Kliničke bolnice Merkur. Ona će danas biti tamo na pregledu, ponovno će se napraviti sve pretrage i tek onda će komisija KB-a Merkur reći svoje mišljenje.

Što se tiče zakona u ovom slučaju nema apsolutno nikakvih nedorečenosti, zakon je zaista jasan i nedvosmislen. Kad Čavajda dobije satisfakciju i kad utvrdi što činiti, a prema hrvatskom zakonu ona ima pravo dobiti prekid trudnoće u hrvatskim bolnicama, za ovaj propust, za ovu viktimizaciju koju ona trpi doista netko mora odgovarati.

