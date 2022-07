Podijeli:







Izvor: N1

Pucko! Stariji će znati tko je Pucko, a za mlađe kratko objašnjenje - nekad je u osnovnoškolskom udžbeniku bio taj lik, Pucko, primjer za sve ono što je antiprotivno, naopačke, antipod svemu društveno poželjnom i proklamiranom.

U tom svom neredu i prkosu, djeci je obično bio simpatičan. I evo ga, uskrsnuo u liku i djelu hrvatskog predsjednika. To da klima treba biti svega nekoliko stupnjeva ispod vanjske nije morala Milanoviću reći Ursula von der Leyen, a ni Davor Filipović, predsjedniku je davno već to mogla objasniti (a vjerojatno i jest) supruga liječnica jer to je medicinska preporuka otkad klime postoje.

Ali ne, neće Pucko klimu kako treba, nego kako se njemu hoće pa još usput zašto ne i generalizirati da su baš Romi ti koji znaju kud će s vašim nepotrebnim klimama. Ne treba uopće sumnjati da će i za ovo Milanović pobrati simpatije svih onih, a nema ih malo, koji na spomen klimatskih promjena odmahnu rukom pa potegnu “argument” “ma zamisli, ljeto je pa vruće”.

Ako se slažete s Milanovićem da energetsku krizu može riješiti samo kineski premijer i klimu željite frljiti na 18 – slobodno okrenite na ravnazemlja.tv.

Mi ćemo ipak prenijeti Vladine i ine smjernice za one koji žele dati svoj mali doprinos ublažavanju energetske, a i klimatske krize.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram