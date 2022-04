N1 komentar: Plenković je i dosad bojkotirao Milanovića samo to nije tako zvao

Podijeli:







Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

“I prije je bio bojkot, samo ga nitko nije tako nazivao”, kaže Hrstić govoreći o najnovijem, i dosad verbalno najžešćem, sukobu predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Prekid suradnje postoji još od afere Slovenska, nakon koje je predsjednik išao pokazati gdje sve može zagorčati život premijeru. I to doslovno pokazuje odbijajući imenovanje veleposlanika.

Sve to izazvalo je kontrareakciju. Lom s ministrom obrane koji je smijenjio Burčula, kojeg je predsjednik još htio zadržati, je trenutak kad se dogodio konačni lom nakon kojeg nije bilo više nikakve suradnje.

Sve što je nakon toga radio Milanović, bila je njegova osobna inicijativa. Oni kažu da s njim neće surađivati na lokalnoj razini. Ovo se, podsjetimo, dogodilo nakon što su ga lokalni dužnosnici u Zadru zvali.

Na koje mu sve načine može Vlada zagorčati život, možemo samo nagađati.

Pitanje je hoće li Plenković sada ići tim smjerom do kraja. To bi bilo neodgovorno jer njih dvojicu Ustav povezuje i zaista je apsurdno da se, nakon početka rata u Europi, za koji se čuje da bi mogao prerasti u treći svjetski rat, nakon pada 14-metarskog drona u Zagrue, nisu susrele ključne sigurnosne institucije zbog odbijanja predsjednika koji je i vrhovni zapovjednik. To je titula ispražnjena od sadržaja tijekom mira, ali to je čovjek koji bi nas trebao voditi tijekom nekog rata.

Ako bi ta suradnja u nekom ratu ovako funkcionirala, to bi bilo jako loše.

