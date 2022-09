N1 komentar: Je l’ on to nas znate već što?

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek / Pixsell

Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić.

Vrlo malo konkretnih informacija i konkretnih odgovora na pitanja koja proizlaze iz ovog slučaja dobili smo ovih dana s političke razine, ali i s razine same Ine. Jučer je premijer Andrej Plenković govorio dugo i ekstenzivno, ali više se svelo na politički krizni menadžment, politički PR koji je dosta nesuvisao po mojoj procjeni, ali malo je tu pravih odgovora.

Poruka premijera je da treba čestitati njegovoj Vladi i službama koje su razotkrile čitavu aferu u Ini. To je dosta daleko od istine, jer cijeli slučaj nisu razotkrile službe Vlade, nego dvije od 8 banaka u kojima je cijela udružena ekipa imala račune i na koje je polagala milijune. Alarm se upalio na dojavu iz banke, ne na dojavu iz Ine ili Porezne uprave.

Logično bi nakon svega, osim podnijeti političku odgovornost, bilo odgovoriti na pitanje koliko je još takvih ugovora, jer negdje u priopćenju stoji da ovo nije jedini ugovor. Kad se govori o prodaji plina po fiksnoj cijeni, govori se da postoji više ugovora s dobavljačima, ali ne govori se koliko takvih ugovora izlazi izvan okvira, koliko ih je dodijeljeno potrošačima koji se nisu javili na javne natječaje Ine, ne odgovara se je li ovo jedini slučaj ili ima još štete po Inu.

Ne odgovara se je li Plinara Istočna Slavonija jedina lokalna tvrtka koja je od Ine dobivala plin po povlaštenoj cijeni. Bilo bi ključno to vidjeti, jer vidimo da se moglo prepoznati da je PIS u posljednjih nekoliko mjeseci, kako rastu cijene plina, kupovao značajno veću količinu plina nego što je potrebno za core biznis, a to je opskrba kućanstava u istočnoj Slavoniji.

Ta se pitanja guraju u stranu, govori se što se događalo 2003., tko je iz Kragujevca, stvara se magla, a ne odgovara se na pitanja je li ovaj očiti propust u Ini još propusniji od onoga što se može vidjeti u ovom slučaju.

Naslušala sam se u svojoj karijeri dosta ovakvih izjava u kriznom menadžmentu. Pomalo je mučno slušati tužaljku premijera da se najeo tko zna čega, odnosno znate već čega, dođe čovjeku da se zapita je l’ to on nas znate već što, jer hrvatski građani su se najeli puno više toga, znate već čega, od pretvorbe i privatizacije, preko Fimi medije, pa sad i do Ine.

Više u videu:

