N1 komentar: Bi li Njemačka zaista oslobodila Perkovića i Mustača?

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Autor zahtjeva za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača javio, izvijesno je da je odvjetnik Anto Nobilo bio glavni organizator, ali ne znamo je li od početka to bila njegova ideja.

Nobilo je dobio saveznike na koje nije računao. Mogao bi naći dovoljan broj generala koji će inicijativu podržati na Pantovčaku. Nije prošlo bez reakcija iz HGZ-a. Zbog njih su dva generala od prvotnih sedam potpisnika pisma odusala, ali javio se jedan koji će inicijativu podržati. Nije isključeno da ima takvih još. Optužbe za one koji su potpisali su zaista teške: Da su okrenuli leđa Domovinskom ratu, da dvojica za koju se traži pomilovanje nisu mogla biti toliko važna… Nitko ne osporava njihovu ulogu, ali to ne znači da bez njihovog doprinosa ne bi bilo neovisne, moderne Republike Hrvatske. Najžešće je to formulirao general Josip Lucić koji smatra da je nedopustivo što su se generali dali uvući u tu priču.

Najprije treba provjeriti kako stoje stvari u Njemačkoj i bi li zaista njemačko poravosuđe bilo spremno Perkovića i Mustača osloboditi kao što je oslobodilo Božu Vukušića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.