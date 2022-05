Milanovićev ispad o vetu Finskoj i Švedskoj podsjeća na dječje izazove s TikToka

Podijeli:







Donosimo jutarnju analizu našeg Ivana Hrstića.

Vlada, vladajuća većina i predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović, imaju različito mišljenje o ulasku Finske i Švedske u NATO, a Milanović je najavio i veto na tu odluku na samitu NATO-a u Madridu.

Očito je sve moguće, svatko od njih može nastupiti kako god hoće, jer ono što piše u Ustavu što se njih tiče u tom smislu je mrtvo slovo na papiru. Iako ih sustav obvezuje na suradnju u kreiranju obrambene i vanjske politike, očito se to ne radi i nemoguće je raditi na dopisni način, a vjerojatno na dopisni način odnosno pisanim putem to funkcionira vrlo kljasto i zapravo je možda to alibi onoga što se u stvarnosti događa, a to je potpuni prekid komunikacije između dva ključna zagrebačka brega.

Jasno je što piše u Ustavu, ali jasno je i da nema konzekvence ako se slovo Ustava ne ispoštuje. Nitko u Saboru neće zbog toga povesti inicijativu za smjenu predsjednika, za što je potrebna dvotrećinska većina zastupnika i dvotrećinska većina sudaca Ustavnog suda. Da se to dogodi trebalo bi nešto mnogo, mnogo teže od ovoga, reći ću, prijestupa.

Pitanje je i tko je u tom slučaju zapravo u prijestupu, Vlada ili predsjednik, jer u Ustavu nitko od njih nema prednost pri kreiranju politike.

Ono što je sasvim jasno kad govorimo o predsjednikovom ispadu je da će uložiti veto u Madridu, podsjeća na neke od onih djetinjih izazova na TikToku, pa je Plenković Milanoviću rekao – ako si frajer, ne prebacuj to na Sabor, nego u Madridu reci u lice Joeu Bidenu da ne dopuštaš da Finska i Švedska uđu u NATO.

Ako doista izvede tu predstavu u Madridu, ne znači da ima presudnu riječ, pravo veta je samo na papiru, a budući da je on to već najavio, moguće je da ga nitko neće ništa ni pitati i da će se sve dogoditi na sastanku veleposlanika.

