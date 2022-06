Komentar Ivana Hrstića: Srbija na dvije stolice

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo komentar našeg Ivana Hrstića.

Posjet ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Srbiji za Rusiju je bila važna pokazna vježba, prvenstveno iz propagandnih razloga jer bi tim dolaskom pokazala da u Europi postoji zemlja koja Putinov režim javno podržava. A da u njenom susjedstvu ima još pokoji državni čelnik koji Putina potajno podržava. Alpe Dunav Jadran kao priželjkivano područje razdora unutar Europske unije! No, Srbija je, osim Bjelorusiije i možda Turske, i dalje jedina država u Europi u koju Lavrov može doći na najvišoj državničkoj razini. Naravno, kad ne bi bilo Kvake22 – Lavrov zapravo ne može ni u Srbiju, jer ne može preskočiti njene susjede. No, stiže možda ne utješna, nego ona glavna nagrada – posjet njemačkog kancelara Scholza.

Pola Srbije poskočilo je s obje stolice, sa svih deset nogu, nakon što je hrvatski premijer Plenković poručio srpskom predsjedniku Vučiću da ovo nije vrijeme kad se može sjediti na dvije stolice. Nekima je stolica tvrda, nekima meka, no kad govorimo o ministru Vulinu, onda je uglavnom u pitanju kronična dijareja.

Neki su se ministri pak junačili u stihovima.

U stilu Ježurke Ježića. Jest ćemo i travu, ako smo uvjereni da smo u pravu! Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom! No, naravno, postoji i ona druga Srbija, koja ne pristaje na istine servirane iz državnih medija, kojoj je savršeno jasno što se ovdje zapravo dogodilo. Dakle, kakve alternativne naslove za Lavrovljev nedolazak predlažu urednici nekih srpskih medija?

Srpska vlada trebala bi biti zahvalna Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj što su podigli zračnu rampu za Lavrovljev let, vjeruju mnoge neovisno misleće glave u Beogradu, jer su te zemlje zapravo time poštedjele Srbiju još veće blamaže. Postavlja se pitanje kako je to Vučić zamišljao da će u razmaku od svega par dana u Beograd doletjeti njemački kancelar Scholz i glavni glasnogovornik Putinove agresije – nekad ugledni Sergej Lavrov. Umjesto javne zahvale što nije morao birati između Lavrova i Scholza, Vučić je susjede počastio uvredama, rekavši da su se one pridružile čoporu.

E, sad, tko doista može nasjesti na ovako jeftin spin? Ne, gospodine Vučiću, nitko od vas ne traži da osudite Dostojevskog i Čajkovskog! Nije Dostojevski taj koji je opsjedao Kijev i Harkiv niti Čajkovski taj koji uništava Donbas. Od vas se traži da jasno i nedvosmisleno osudite onoga koji ubija u Ukrajini, a kojeg vi i dalje nazivate svojim prijateljem. Srpski intelektualci upozoravaju da se Srbija kiti neutralnošću, ali da se zapravo jasno svrstala uz Rusiju i upala u Putinovu igru.

Stara srpska poslovica glasi, ako neće Rusija Srbiji, onda će Srbija Rusiji. Dodik se već sprema za uzvratni posjet. Trebao bi požuriti, jer i njemu nad glavom stalno vise međunarodne sankcije.

Lavrov je trebao redovnom linijom u Beograd, veli Dodik. On to ozbiljno, no drugi se zafrkavaju da je Lavrov trebao beogradskim metroom ili podmornicom iz Crnog mora uzvodno Dunavom do Beograda. Pa i ako treba torpedirati Đerdapsku branu – neka! A tko zna, možda Dodik u Sankt Petersburgu dogovori gradnju tunela. Svemirska crvotočina od Srbije do majčice Rusije i natrag. Jer, kao što veli sam Lavrov, teleportere još ne posjeduju. Beam me up Sergej!

