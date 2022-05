Je li Hrvatska pravna država?

Podijeli:







Donosimo komentar naše Mile Moralić.

Nakon gotovo mjesec dana mrcvarenja trudnica Mirela Čavajda točno je tamo gdje je i bila – na putu za Sloveniju, gdje će obaviti zahvat na koji u Hrvatskoj ima pravo, ali ga ne može ostvariti.

Zašto? Različita su objašnjenja, ali titulu za najbolji (ovo je naravno ironično) osvaja ministar zdravstva Vili Beroš. On je, naime, poručio da u zagrebačkim bolnicama nije odbijena Mirela Čavajda, već njen zahtjev za prekidom trudnoće. Njen zahtjev za prekidom trudnoće. Na koji ima pravo. Je odbijen. Ne ona. Nju su primili i rekli joj da je njen zahtjev odbijen. Ali važno da nije ona odbijena. Ona uvijek može u Sloveniju.

I prije ovog, izjave i komentari ministra Beroša su svakako za neke titule. Npr. onaj da je pacijentica dobila psihološku pomoć u bolnici u kojoj nema psihologa. Da bi svaka pacijentica sigurno u Hrvatskoj dobila sve odgovore i upute i bez odvjetnice i medija. Da je trebala stvari požuriti tako da nazove njega. I tako dalje i tako dalje i tako dalje…

Neku titulu svakako osvaja i premijer Andrej Plenković. On je pak poručio da neće mijenjati Zakon koji mu je Ustavni sud naložio da ga promijeni. Titula ide i predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, koji je pojasnio da to sigurno neće biti do kraja ovog mandata i šefu saborskog kluba Branku Bačiću koji je još dodatno pojasnio da je to zato jer nema konsenzusa u vladajućoj stranci.

Ne smijemo nikako zaboraviti ni šefa Petrove bolnice Oreškovića koji je potanko pred kamerama objasnio kako se radi zahvat prekida trudnoće u tom specifičnom tjednu, korak po korak i onda dodao da u Hrvatskoj stručnjaci to ne znaju raditi. I njemu svakako ide neka titula. I da ne zaboravim šefa Rebra, Antu Ćorušića, koji je rekao da je riječ o ubojstvu nakon kojega se plod u dijelovima vadi. Njemu možda i dvije titule.

Jer dok su se svi oni kitili titulama, Mirela je prolazila pakao i završit će tamo gdje su ju i poslali – u Sloveniji. Tamošnji stručnjaci nemaju problem i dapače, u odgovoru za N1 našim “titulašima” poručuju da su zlonamjerni i da namjerno kriminaliziraju prava žena.

Ovaj slučaj pokazao je na najgori mogući način da se u Hrvatskoj ne poštuje zakon, ne poštuje Ustavni sud, ne poštuje pravo pacijenta na zdravstvenu skrb, na informaciju, na empatiju…

Pa pitam Vas na kraju – je li Hrvatska pravna država?

