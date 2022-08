Hrvatska strategija oko moguće nestašice struje: Kako ćemo – lako ćemo

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu našeg Elvira Mešanovića.

Prema neslužbenim informacijama HEP je dao nalog podružnicama da naprave planove za moguću redukciju struje, a gradovi su poslali svoje planove što ako do redukcije i dođe.

HEP i Ministarstvo gospodarstva sramežljivo i u celofanu priznaju da su se planovi napravili, ali da je to dio standardnih planova što ako bi doista došlo do nestašice električne energije.

U HEP-u napominju da imaju dovoljno energenata za proizvodnju električne energije i da građani ne moraju brinuti, ali kada bi i zafalilo energenata da bi ih onda nabavljali na inozemnom tržištu.

U Vladi također pripremaju plan za jesen s novim energetskim mjerama. Vidjet ćemo hoće li ih predstaviti već na idućoj sjednici ili tek najesen.

Stručnajci smatraju da je vrijeme jeftinih energenata iza nas i da najesen slijedi poskupljenje svih energenata, vidjet ćemo što će biti sa stujom. Ona je sada na tržištu šest puta skuplja nego što je plaćaju građani i neki kažu da bi možda, što se tiče subvencija, ipak trebalo uvesti imovinski cenzus.

Europska komisija donijela je preporuke za štednju električne energije, njih se drži i Hrvatska, no neke zemlje poput Austrije i Njemačke idu i dalje od toga, imaju ozbiljne reklamne kampanje gdje govore ljudima što i kako ako doista dođe do nestašice električne energije. U Hrvatskoj zasad nema takvih signala, više je to na razini na razini kako ćemo – lako ćemo. I doista, u HEP-u i Ministarstvu gospodarstva uvjeravaju da po pitanju električne energije građani ne moraju brinuti.

