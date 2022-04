“Čini se da Plenković pošto-poto želi staviti Davora Filipovića u Vladu”

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Jelene Bokun.

Opet se govori o ideji da bi se Ministarstvo branitelja spojilo s Ministarstvom obrane i da bi Tomo Medved bio na čelu. Dio je to priče o rekonstrukciji Vlade koje je požurena. Ispostavilo se da bi se do Uskrsa moglo znati tko će gdje, a sve je ubrzala priča oko Nataše Tramišak i prijetnji koje su joj upućene. O njima nije izvijestila niti policiju niti predsjednika Vlade sve do trenutka dokad priča nije izašla u javnost i tada se iz izjava predsjednika Vlade moglo zaključiti da on u nju više nema toliko povjerenja. To je možda bila kap koja je prelila čašu.

Mnoštvo je ministara o čijem se odlasku govoru. To bi, prije svega, bili potpredsjednik Vlade Boris Milošević kao i ministar rada Josip Aladrović. Uskok tereti i jednog i drugog za pogodovanje kod zapošljavanja. Sam Aladrović već je rekao predsjedniku Vlade da je spreman otići, pripremati obranu i baviti se time. Boris Milošević imao je potporu i stranke i manjinskih partnera, ali sasvim je sigurno – ako ode Aladrović, otišao bi i Milošević. Govori se o mogućim nasljednicima.

Kada govorimo o resoru Ministarstva obrane, znamo da je Banožić već neko vrijeme trn u oku predsjednika. Je li došlo vrijeme da Banožić ode i na njegovo mjesto dođe Davor Božinović? Dvije su priče – ili spajanje ministarstava ili Božinović na čelu ministarstva.

Spominje se i odlazak Tomislava Čorića i da bi ga mogao zamijeniti Davor Filipović, koji se često spominje u različitim kombinacijama, čini se da ga predsjednik Vlade pošto-poto želi staviti u Vladu kako bi na neki način popravio fijasko na izborima i cijelu tu priču koju je Filipović vukao sa sobom.

Tu je i Vili Beroš, također jedan koji se spominje kao onaj koji bi mogao otići.

