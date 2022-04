Stručnjaci tvrde da ovi znakovi razotkrivaju toksičnog oca

Podijeli:







Izvor: Photo by Monstera: https://www.pexels.com/photo/upset-little-ethic-boy-looking-at-faceless-father-during-argument-7114237/

Većina roditelja trudi se i daje sve od sebe da djeci pruži siguran dom prepun ljubavi i razumijevanja, ali, nažalost, postoje i iznimke. Prepoznavanje znakova da ste živjeli s toksičnim ocem može vam pomoći da se izliječite od traume iz prošlosti, kao i da se suzdržite od ponavljanja ovih pogrešaka s vlastitom djecom.

“U kontekstu roditeljstva riječ ‘toksično’ znači da roditelji ometaju razvoj svog djeteta i nanose mu štetu”, kaže za Romper dr. Kelly Campbell, profesorica psihologije na Kalifornijskom državnom sveučilištu u San Bernardinu. Često su ti roditelji doživjeli zanemarivanje ili pripadali disfunkcionalnoj obitelji tijekom odrastanja, a zatim nastavljaju replicirati ta ponašanja kada odgajaju vlastitu djecu, prenosi Index.

“Toksični odnosi obilježeni su nepoštivanjem i devalvacijom”, kaže za Romper dr. sc. Elizabeth Dorrance Hall. Teško je osjećati se dobro u vezi s tom osobom.

Stručnjaci smatraju da nismo osuđeni na ponavljanje ponašanja svojih toksičnih roditelja

Poznavanje znakova toksičnog ponašanja i svijest o vlastitim postupcima mogu uvelike pomoći u njihovom ispravljanju. Osim toga, ne morate toksičnoj osobi dati mjesto u svom kasnijem životu.

“Uspostavljanje i održavanje distance može biti najzdraviji izbor u toksičnom odnosu koji se vjerojatno neće promijeniti. Udaljenost može biti fizička ili mentalna “, kaže Hall. Osvrnula se na toksična ponašanja majki i očeva pojedinačno, a ovo su neki znakovi toksičnog oca.

Vaš otac vas ne poštuje

Čini li vam se da nikada nećete uspjeti udovoljiti očevim zahtjevima? “Kada vas netko dosljedno i namjerno dovodi do toga da se osjećate manje vrijednima, ne poštuje vas i vaš život, to je toksičan odnos”, kaže Hall. Postoji razlika između izražavanja istinske brige za vašu dobrobit i odbijanja svakog izbora koji donesete.

Koristi šutnju da bi vas povrijedio

Postoji mnogo zdravih načina rješavanja sukoba, a tretman šutnjom nije jedan od njih. “Dok mnogi tihi ljudi koriste šutnju kako bi se emocionalno zaštitili, postoje oni koji koriste šutnju da manipuliraju i kažnjavaju druge”, kaže terapeutkinja Alexis Auleta. “Važno je znati razliku”, rekla je. Oni koji svjesno koriste šutnju kao kaznu čine to da bi vas povrijedili. “Šutnja se koristi za psihičku kontrolu, kažnjavanje i manipuliranje drugima”, napominje Auleta.

Vaš otac koristi prijetnje

Prijetnje nisu samo znak toksičnog oca već su i neučinkovite. Zapravo, stalne prijetnje mogu navesti stariju djecu da pribjegnu nepriličnom ponašanju, objašnjava Auleta.

“Verbalno zlostavljanje, prijetnje i odmazde neki su od načina na koje toksični roditelj pokušava kontrolirati i manipulirati djetetom. To se osobito događa kada dijete postaje starije i nastoji steći više samostalnosti. Kada je dinamika moći ugrožena, toksični roditelj će koristiti taktike kao što su prijetnje i posljedice kako bi održao kontrolu. S vremenom dijete može početi ostajati kod kuće i osjećati nemoć, što ga čini sklonijim sudjelovanju u rizičnijem ponašanju u idućoj prilici”, kaže ona.

Vaš otac ima problema sa zlouporabom supstanci

Čini li se da se vaš otac nakon pića pretvara u drugačiju osobu? Kako se pokazalo, zlouporaba alkohola jedan je od potencijalnih znakova toksičnog roditelja. Problemi sa zlouporabom supstanci mogu utjecati na sposobnost osobe da bude roditelj. “Neka djeca toksičnih roditelja razvijaju neprilagođene vještine suočavanja kako bi preživjela svoje djetinjstvo”, kaže Auleta.

“Kako djeca postaju starija, mogu se upustiti u visokorizična ponašanja u pokušaju da pobjegnu od izvora stresa ili da se jednostavno pobune protiv roditelja koji ih kontrolira. Za neke to može biti okidač za razvoj ovisnosti”, objašnjava.

Vaš otac ne želi da odrastete

Djetetov napredak i njegovo poduzimanje samostalnih koraka u životu treba slaviti. U nekim slučajevima “roditelj pokušava zadržati dijete ovisnim o sebi čak i kada je ono odraslo ili postaje odraslo”, kaže Campbell.

“Toksični roditelj će pokušati blokirati prirodni napredak do neovisnosti”, napominje Auleta. “On će poticati, pa čak i zahtijevati da njihovo dijete ostane ovisno o njima kako bi zadržao kontrolu i dominaciju.”

Vaš otac ima nasilne ispade

Toksična osoba može redovito doživljavati nasilne ispade, a zatim okriviti vas za reakciju, kaže Auleta. “To je često način da toksični ljudi zadrže kontrolu u odnosima, kao i da zaštite sliku koju imaju o sebi kao dobroj osobi”, objašnjava ona. “Zbog tebe sam vrištao”, “Da si samo učinio ono što sam rekao, ovo se ne bi dogodilo” i slične izjave primjeri su opravdanja agresije koje će toksična osoba ponuditi. Ova vrsta loše ćudi je totalno destruktivna.

Vaš otac pruža uvjetnu ljubav

U idealnom slučaju roditeljska ljubav je bezuvjetna. Ali u toksičnom scenariju “roditelj pokazuje odobravanje ili ljubav samo kada se dijete prilagodi onome što on želi”, kaže Campbell. Nema prostora da budete svoji.

Takva ljubav se može zaslužiti i brzo oduzeti. “Uvjetna ljubav znači manipulirati i kontrolirati druge iskorištavanjem njihove čežnje za vašim prihvaćanjem, pohvalom i odobravanjem”, kaže Auleta. “Kada roditelj koristi uvjetnu ljubav, uči svoju djecu da im ljubav nije uvijek dostupna.”

Vaš otac izaziva strah

Ako je otac koristio strah kao taktiku manipulacije, onda je to gotovo sigurno znak toksičnog roditeljstva. “Kućno okruženje ‘hodanja po ljusci jajeta’ za djecu je puno straha i napetosti. U nastojanju da izbjegne verbalno, psihičko ili ponekad fizičko zlostavljanje, dijete će početi učiti što posebno razdražuje njegovog roditelja, a što ne. Ovo često može dovesti do stanja hiper-budnosti kod djece, koje se prenosi i u odraslu dob i može negativno utjecati na odnose u budućnosti”, kaže Auleta. Zapamtite, strah nije jednak ljubavi ili poštovanju.

Vaš otac je narcisoidan

Čak i nakon punoljetnosti možete se osjećati kao da su potrebe vašeg oca veće od života ili daleko važnije od vaših.

Auleta kaže da neke narcisoidne osobine koje toksični otac može pokazati uključuju dominaciju u razgovoru, pretjeranu ili zanemarivu komunikaciju (poput previše ili premalo poziva ili poruka), okrivljavanje drugih za njegovo ponašanje, tjeranje vas da preispitujete svoje odluke ili kritiziranje vaših izbora, kao i bombardiranje izljevima ljubavi nakon što vas je prethodno verbalno, psihički ili emocionalno zlostavljao.

Vaš otac je povučen

Govoreći o nekontroliranim narcističkim osobinama, narcisoidni očevi koji su povučeni i udaljeni od svoje djece vjerojatno nisu pružili toplinu i brigu potrebnu djeci. To je potencijalno štetno. “Ako se to stalno događa, dijete uči da se ne može osloniti na tog roditelja za toplinu, povezanost, zaštitu i ljubav”, kaže Auleta. “Privrženost između roditelja i djeteta postaje nesigurna i nestabilna jer nedostaju dosljedna briga i ljubav.” Često je to rezultat toga što je i sam roditelj iskusio takva ponašanja svojih roditelja, a oni tada nastavljaju generacijski ciklus.

Previše kontrole

Je li tvoj tata pratio svaki tvoj pokret? Prema studiji iz 2013. objavljenoj u Journal of Child and Family Studies, roditelji koji pretjerano kontroliraju djecu mogu im prouzrokovati veću razinu depresije i nezadovoljstva. Ako vam ovo zvuči previše poznato, možda ćete htjeti potražiti pomoć ili podršku.

Prepoznavanje znakova toksičnog roditelja može vam pomoći da utvrdite jeste li proživjeli takav odnos, ali i prekinuti taj ciklus s vašom djecom. Najbolji način da procijenite i poboljšate svoju osobnu obiteljsku dinamiku je da pronađete dobrog terapeuta koji vam može pomoći u snalaženju u situaciji.

