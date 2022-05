Cervikalni brisevi u trudnoći: Zašto se rade i kako zapravo izgleda postupak?

Podijeli:







Izvor: Andrea Bertozzini/Unsplash

Trudnoća sa sobom nosi određene promjene u tijelu i organizmu, a jednako tako je potrebno napraviti i određene ginekološke preglede te briseve na samom početku trudnoće kako bi se saznalo je li sve u redu.

Cervikalni brisevi služe kako bi se utvrdilo zdravlje i stanje cerviksa, odnosno grlića maternice. Cervikalni brisevi u trudnoći mogu otkriti aerobne i anaerobne bakterije. Jednako tako se mogu otkriti i visokorizični tipovi HPV-a ili spolne bolesti te kandidijaza.

Kako izgleda uzimanje cervikalnih briseva?

Cervikalni brisevi se uzimaju na ginekološkom pregledu i postupak nije bolan, iako može biti malo neugodan. Bris se uzima štapićem koji na kraju ima vatu, a sam postupak je isti kao i uzimanje papa testa. Prvo se postavi spekulum te se potom štapićem uzima uzorak iz grlića maternice. Nakon toga se štapić stavlja u sterilnu epruvetu u kojoj se nalazi hranjiva podloga te se šalje na analizu u laboratorij.

Zašto su važni cervikalni brisevi u trudnoći?

Kod cervikalnih briseva uzima se uzorak tkiva s grlića maternice te se, između ostaloga, ispituje prisutnost određenih, visokorizičnih tipova HPV-a. Ako je neki tip HPV-a otkriven, potrebno je napraviti dodatne testove. Cervikalni brisevi su zapravo testovi koji pomažu u otkrivanju raka na vrijeme. Jednako tako, ovim brisevima se može otkriti i prisutnost aerobnih bakterija, pa tako i streptokok grupe B, poznatiji kao BHS-B. Ovu bakteriju je potrebno otkriti na vrijeme u trudnoći i tretirati je antibioticima kako ne bi imala utjecaja na dijete. Točnije, bakterija može prijeći na dijete preko posteljice i izazvati upale pluća i respiratorni distres sindroma ili meningitisa.

Rade li se uvijek cervikalni brisevi u trudnoći?

Najčešće se cervikalni brisevi, kada je u pitanju rutinska provjera, ne rade u trudnoći jer zbog promjene u hormonima, rezultate brisa može biti teže pročitati, a sam bris se potom preporuča napraviti tri mjeseca nakon poroda.

S druge strane, kada trudnica ima određene simptome kao što su krvarenje ili iritacija, naznake spolne bolesti, određene prijašnje dijagnoze ili kada rezultati papa testa nisu dobri, odnosno pokazuju abnormalnosti, bit će potrebno napraviti i cervikalne briseve. Najbolje ih je napraviti između trećeg i šestog mjeseca trudnoće.

Cervikalni brisevi su u trudnoći važni i kod sumnje na spolnu bolest. Na primjer, klamidija kada se ne tretira može dovesti do zdjelične upalne bolesti, kao i do prijevremenog poroda ili do spontanog pobačaja.

Što ako rezultati cervikalnih briseva pokazuju promjene?

Kod HPV-a, postoji nekoliko opcija. U nekim slučajevima liječenje neće biti potrebno, u nekim će se stanje trebati redovito kontrolirati bez liječenja, dok će kod određenih rezultata biti potrebna kolposkopija (kada se uz pomoć mikroskopa kolkoskopa promatra vrat maternice i rodnica). Kod prisutnosti bakterija na cervikalnim brisevima potrebno ih je tretirati određenim antibioticima, dok se kandidijaza tretira vaginaletama. Preporuča se i uzimanje probiotika kako bi se održala zdrava vaginalna mikroflora.

Dakle, cervikalni brisevi u trudnoći mogu ukazati na brojne probleme koje je potrebno pravilno tretirati. Mogu ukazati na prisutnost bakterija, gljivica, spolnih bolesti ili HPV-a. Cervikalni brisevi rade se ako se na papa testu pokažu određene abnormalnosti ili ako postoje naznake spolne bolesti ili drugih stanja koja mogu imati utjecaja na dijete.

