Bolne grudi kod dojilja: Što je uzrok i kada zbog ovog problema morate doktoru?

Izvor: Pixabay

Dojilje mogu naići na niz različitih problema kod dojenja, posebice na samim počecima. Bolovi, otečene i crvene bradavice, infekcije i upale su česta pojava koja nastaje za vrijeme dojenja ili između dva dojenja, dok bol može biti stalno prisutna.

Bolne grudi kod dojilja se mogu tretirati na razne načine, oblozima, masažama, lijekovima ili promjenom položaja djeteta.

Uzrok bolnih grudi kod dojilja

Više je potencijalnih uzroka ovog problema, a ova tri su glavna:

1. Pogrešan položaj djeteta

Najčešći razlog bolnih grudi kod dojilja je upravo ovaj. Na samom početku dojenja je teško pronaći odgovarajuću poziciju bebe i potrebno je nekoliko dana da se majke naviknu i otkriju pravi položaj. Upravo zato nastaje bol kao posljedica prejakog uzimanja mlijeka ili jer beba nije pravilno pričvršćena na grudi.

Znakovi koji ukazuju na pogrešan položaj su spljoštene i bijele bradavice nakon dojenja. Kako bi beba bila u što boljem položaju, važno je da su njezina usta preko većeg dijela površine ili preko cijele površine areole (pojas oko bradavica) kod dojenja, a da je bebino tijelo, točnije trbuh naslonjeno na tijelo majke te da je bebino lice paralelno s grudima.

2. Mastitis

Neugodu će izazvati i kada se u dojkama nakupi previše mlijeka jer je prošlo previše vremena između dojenja, pa dojke postaju tvrde i bolne. Zbog toga može doći do začepljenja kanala koji vodi mlijeko iz žlijezda koje ga proizvode pa do bradavica. Kao posljedica se može pojaviti mastitis, odnosno upala dojke koja je vrlo bolna te praćena crvenilom ili oteklinama.

Ako se ne tretira na vrijeme, mastitis bi mogao dovesti do infekcije, kao i do apscesa, odnosno nakupine gnoja koji se uklanja operacijom. Važno je bez obzira na sve nastaviti dojiti i izdajati mlijeko ručno ili pomoću izdajalica, kako ne bi došlo do dodatnog začepljenja.

3. Gljivična infekcija bradavica

Do ove infekcije dolazi zbog gotovo stalne vlažnosti bradavica, a može se i prenijeti s djeteta na majku. Kod djeteta se prepoznaje po bijelim točkama u ustima ili po osipu na stražnjici. U ovom slučaju će jaka, probadajuća bol biti stalna, ne samo za vrijeme dojenje, baš kao peckanje i svrbež u bradavicama. Boja bradavica će biti ružičasta te mogu biti sjajnije nego inače.

Kada dojilje, zbog bolnih grudi, trebaju kod liječnika?

Ako su grudi stalno bolne, potrebno je posjetiti liječnika. Također, bolne grudi i bradavice su normalna pojava prvih nekoliko dana do tjedan dana nakon rođenja, ali nakon toga bi se bol trebala povući. Kada bol postane nepodnošljiva, potrebno je prestati dojiti i odmah se obratiti liječniku. Ako se u mlijeku nađe mala količina krvi, to može biti posljedica ozljede bradavice i treba se savjetovati s liječnikom.

Kako olakšati bolne grudi kod dojilja?

Kako bi se ovaj problem riješio, prvo se mora otkriti njegov uzrok. Prvo se može probati s promjenom položaja djeteta, tako da ga se stavi s druge strane i pazi da se brada djeteta nalazi na odgovarajućem mjestu.

Kada je uzrok bolova mastitis, može se uzeti ibuprofen ili paracetamol. Prije dojenja se mogu staviti topli oblozi na dojke koji će poboljšati protok mlijeka, za vrijeme dojenja se mogu masirati dojke, a nakon dojenja će pomoći hladni oblozi kako bi ublažili upalu. Potrebno se i redovito izdajati da se ne nakuplja višak mlijeka. Ne smije se zanemariti ni odmor koji je za dojilje vrlo važan.

Ako su bradavice bolne ili na njima postoje oštećenja, ne smiju se koristiti agresivni gelovi za tuširanje kao ni kreme i losioni koji sadrže alkohol, a kod dojenja mogu pomoći šeširići za dojenje.

Kod bakterijske infekcije dojki će biti potrebno uzimanje antibiotika, dok kod gljivične infekcije pomažu kreme, gelovi i lijekovi protiv gljivica.

Važno je paziti i na odabir grudnjaka, pri čemu su najbolji oni pamučni, bez podstave, a većini žena će najbolje odgovarati nenošenje grudnjaka.

Zaključak

Bolne grudi kod dojilja su česti problem prvih nekoliko dana do tjedana. Važno je pokušati otkriti zbog čega je došlo do bolova te ih ne ignorirati, već što prije potražiti pomoć liječnika kako ne bi došlo do neželjenih komplikacija.

